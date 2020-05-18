Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 72,98 (-0,23) Quote, 18 мая, 14:14
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 78,94 (-0,19) Quote, 18 мая, 14:14
Верховный суд указал на незаконность ответственности за контрагентов Pro, 00:01 Снижение номинального ВВП России в нерабочем апреле достигло 28% Экономика, 00:00 Верховный суд счел незаконными налоговые штрафы из-за вины поставщиков Экономика, 00:00 ЛУКОЙЛ начал перевод ключевых сотрудников с удаленки в офис Бизнес, 18 мая, 23:52 Воробьев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Подмосковье Общество, 18 мая, 23:42 Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 1,5 млн Общество, 18 мая, 23:36 В Пермском крае объяснили ограничение больниц по числу тестов на COVID-19 Общество, 18 мая, 23:19 В Москве аннулировали штраф инвалиду за нарушение самоизоляции Общество, 18 мая, 23:14 Bloomberg объяснил смену заголовка статьи о смертности от COVID в России Общество, 18 мая, 23:09 В Костромской области открыли дело об убийстве профессора из Москвы Общество, 18 мая, 22:57 Программисты в полях: кто придумает способ прокормить 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 18 мая, 22:50 Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал состояние отца Спорт, 18 мая, 22:47 Власти Псковской области ответили на слова врачей о нехватке респираторов Общество, 18 мая, 22:44 «РИА Новости» узнало о поставке 200 аппаратов ИВЛ из США в Россию Политика, 18 мая, 22:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Пермском крае объяснили ограничение больниц по числу тестов на COVID-19

В краевом Минздраве сказали, что это временная мера, вызванная большим количеством поступающих в лаборатории тестов. Ранее «Новая газета» сообщила, что больницам разрешили делать только по 5, 10, 12 или 15 тестов в день.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ограничение больниц по числу проводимых тестов на коронавирус в день вызвано большими объемами анализов, поступающих в лаборатории, сообщили РБК. Пермь в краевом Минздраве.

Ранее об ограничениях сообщала «Новая газета». По данным издания, медучреждениям края разрешено проводить по 5, 10, 12 или 15 тестов в день.

Газета также привела слова врача-реаниматолога одной из больниц края. Он сообщил, что до 13 мая сотрудники больницы делали анализ на коронавирус всем поступающим пациентам. Однако с этого дня медикам разрешили проводить только десять тестов в день и только с разрешения заведующих отделениями. «В результате сейчас берем мазок у пациента, когда уже все совершенно очевидно», — резюмировал врач.

Как в мире постепенно отменяют карантин из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В краевом Минздраве уточнили, что ограничение на количество проводимых тестов — временная мера. По словам источника в министерстве, она была связана с тем, что в лаборатории поступило большое количество анализов, в том числе взятых у медработников. «С новой партией реагентов «Генериум», которая поступила на днях, количество исследований будет увеличено», — заверили в Минздраве.

Компания «Генериум» зарегистрировала экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции 6 апреля. По данным компании, его точность составляет более 94%, он выдает результат в течение 40 минут, включая время на подготовку проб. Высокая чувствительность теста позволит повысить вероятность выявления вируса, отмечают в компании.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в регион идет поставка двух крупных партий «Генериума». Первая партия, которая включала 253 набора, поступила в лаборатории медицинских организаций и уже израсходована. Вторая партия, в которой 209 наборов, направлена в лаборатории Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД, краевой клинической больницы, краевой инфекционной больницы и краевой станции переливания крови. Один набор реагентов позволяет провести 96 анализов, уточняют в оперативном штабе.

С начала пандемии в Пермском крае было зарегистрировано 1073 случая заражения, из них 49 — за последние сутки. В регионе умерли 13 человек с подтвержденным коронавирусом.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, тест
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 мая
Общество
Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Общество
Росздравнадзор зарегистрировал высокоточный тест на коронавирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter