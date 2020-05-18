В Пермском крае объяснили ограничение больниц по числу тестов на COVID-19

В краевом Минздраве сказали, что это временная мера, вызванная большим количеством поступающих в лаборатории тестов. Ранее «Новая газета» сообщила, что больницам разрешили делать только по 5, 10, 12 или 15 тестов в день.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ограничение больниц по числу проводимых тестов на коронавирус в день вызвано большими объемами анализов, поступающих в лаборатории, сообщили РБК. Пермь в краевом Минздраве.

Ранее об ограничениях сообщала «Новая газета». По данным издания, медучреждениям края разрешено проводить по 5, 10, 12 или 15 тестов в день.

Газета также привела слова врача-реаниматолога одной из больниц края. Он сообщил, что до 13 мая сотрудники больницы делали анализ на коронавирус всем поступающим пациентам. Однако с этого дня медикам разрешили проводить только десять тестов в день и только с разрешения заведующих отделениями. «В результате сейчас берем мазок у пациента, когда уже все совершенно очевидно», — резюмировал врач.

В краевом Минздраве уточнили, что ограничение на количество проводимых тестов — временная мера. По словам источника в министерстве, она была связана с тем, что в лаборатории поступило большое количество анализов, в том числе взятых у медработников. «С новой партией реагентов «Генериум», которая поступила на днях, количество исследований будет увеличено», — заверили в Минздраве.