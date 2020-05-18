Минэк предложил убрать из УК наказание для виновников сбоев важных сайтов
Минэкономразвития выступило с инициативой о декриминализации действий, приведших к причинению незначительного ущерба критической информационной инфраструктуре, сообщили РБК в министерстве.
В соответствии с действующей редакцией ст. 274.1 Уголовного кодекса, в уголовном порядке карается причинение любого вреда критической информационной инфраструктуре, происшедшее в результате неправомерного доступа к информации, а также нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи данных о составе критической информационной инфраструктуре или правил доступа.
В Минэкономразвития считают, что такая формулировка создает угрозу привлечения к уголовной ответственности специалистов, ответственных за обслуживание объектов КИИ. Фигурантом уголовного дела может стать, например, администратор, обеспечивающий работу государственного органа, банка или больницы, либо сотрудник компании, которой принадлежит сервер, где размещена информация сайта. По формальным основаниям для привлечения к уголовной ответственности может оказаться достаточно кратковременного сбоя в работе сервера или неудачно проведенного обновления программного обеспечения, в результате которого сайт перестал открываться, даже при отсутствии общественно опасных последствий.
После получения обращения от ИТ-компаний Минэкономразвития совместно с фондом «Сколково» разработало поправки, уточняющие условия ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов КИИ. В проекте закона формулировку «причинение вреда КИИ» предлагается заменить на «причинение крупного ущерба (более 1 млн руб.)».