Минэк предложил убрать из УК наказание для виновников сбоев важных сайтов

«Принятие законопроекта снизит риски уголовного преследования специалистов, занятых обслуживанием объектов КИИ, по формальным основаниям и позволит избежать случаев, когда действия, не имеющие реальной общественной опасности, будут квалифицироваться как преступления», — сообщили РБК в Минэкономразвития.

Рабочая группа по направлению «нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» уже одобрила документ, и в ближайшее время он будет направлен на согласование с другими ведомствами.

Дела о воздействии на критическую информационную инфраструктуру, согласно УПК, подследственны ФСБ. По данным Судебного департамента при Верховном суде, за весь 2019 год по ст. 274.1 УК РФ были осуждены четыре человека, всем им вменялось преступление, совершенное в составе группы или с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 274.1 УК). В 2018 году российские суды не вынесли приговоров по этой статье УК ни одному человеку.

Все приговоры о воздействии на критическую информационную инфраструктуру были вынесены в Приморском крае, о них сообщала прокуратура региона. В одном случае менеджер отдела продаж одной из компаний связи незаконно передала персональные данные абонентов своему знакомому, она получила три года условно. В другом деле речь шла о троих хакерах, которые с помощью вредоносной программы получили доступ к сайту одной из компаний-застройщиков, повредили его и потребовали деньги за восстановление. Они возместили ущерб в размере 650 тыс. руб. и также получили условные сроки.

Еще одно дело по ст. 274.1 УК было прекращено судом в Петропавловске-Камчатском. В 2018 году сотрудник института вулканологии и сейсмологии РАН, не желая блокировки мессенджера Telegram, устроил две DDoS-атаки на ресурсы Роскомнадзора — официальный сайт ведомства и портал, созданный для обмена информации с операторами связи в рамках работы по блокировке сайтов. Дело было прекращено из-за раскаяния подсудимого.

Предлагаемые изменения в ч. 3 ст. 274.1 УК РФ позволят снизить правовую неопределенность и исключить расширительное толкование понятия «причинение вреда», считает представитель МТС. «Сейчас действующие нормы применимы не только к нарушителям за неправомерное воздействие на КИИ, но и предусматривают чрезмерное наказание за нарушение правил эксплуатации объектов КИИ», — объясняет он.

Представители «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») воздержались от комментариев. Представитель «Ростелекома» не ответил на момент публикации.

Источник РБК в одном из операторов «четверки» говорит, что и текущая, и новая формулировки статьи УК являются оценочными. «Не очень понятно, как рассчитывать сумму ущерба, как будет рассматриваться покушение на совершение преступления. Если попытка доступа к информации была, но сработали антивирусы, как считать — мог бы ущерб превысить миллион?» — говорит собеседник РБК. По его словам, в ходе обсуждения данного законопроекта озвучивались данные, согласно которым за совершение преступлений, предусмотренных статьей 274.1 УК, в 2019 году были осуждены четыре лица.