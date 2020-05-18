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Патриарх отстранил от управления епархиями РПЦ двух епископов

Решение патриарха объясняется публикацией «документально аргументированных» обвинений архиереев в «церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями»
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: patriarchia.ru)

Патриарх Кирилл отстранил от управлениями епархиями двух епископов, сообщает пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ). В ее сообщении отмечается, что епископы Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий отстранены до решения Общецерковного суда, которому предстоит рассмотреть обвинения в их адрес.

«В указе предстоятеля Русской православной церкви говорится о поступивших сообщениях, содержащих документально аргументированные обвинения в адрес вышеупомянутых архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями», — сообщает пресс-служба патриарха.

Суть обвинений не разъясняется. В середине мая портал Credo.Press сообщал, что в социальных сетях распространяются порочащие епископ Костомукшского и Кемского материалы, в том числе фотографии «пикантного содержания» и свидетельства о гомосексуальной активности клириков епархии. Сам епископ Игнатий в своей проповеди 17 мая (видео размещено на сайте Костомукшской епархии) заявил, что обратился в правоохранительные органы в связи с нападками на него «подонков, марающих грязью церковь».

«Когда вас марают грязью, я обращаюсь к священнослужителям, обращайтесь в Следственный комитет, прокуратуру, что сделал и я сейчас. Сейчас Следственный комитет уже занимается этими людьми, мы уже вычислили исполнителей всех этих заказов, остается только найти заказчика», — сказал епископ.

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В соответствии с решением патриарха Кирилла до рассмотрения дела в Общецерковном суде епископу Игнатию предписано оставаться в городе Петрозаводск под наблюдением митрополита Петрозаводского и Карельского Константина. Местом пребывания второго епископа выбран Краснодар, он должен оставаться под наблюдением митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

Временное управление Костомукшской и Армавирской епархиями поручено митрополиту Петрозаводскому и Карельскому Константину и епископу Сочинскому и Туапсинскому Герману.

Автор: Евгений Калюков
Теги: РПЦ, патриарх
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