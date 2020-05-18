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СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Рассмотреть представления СК за подписью его руководителя Александра Бастрыкина Высшая квалификационная коллегия судей планирует 27 мая
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. Об этом говорится в сообщении ВККС.

Рассмотреть представления СК за подписью его руководителя Александра Бастрыкина ВККС планирует 27 мая.

Из семи судей, о которых идет речь в представлениях главы СК, свои посты продолжают занимать только двое — судья Новосибирского областного суда Римма Шатовкина и мировой судья судебного участка № 52 Жуковского судебного района Московской области Станислав Крупин. В отношении первой СК намерен возбудить уголовное дело за превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК), а против второго — за разбой (п. «а» и «б» ч. 4 ст. 162 УК).

Остальные пять судей уже успели выйти в отставку. В отношении бывшего судьи Оренбургского областного суда Геннадия Петрухова и экс-судьи Гагаринского районного суда Смоленской области Александра Сычева СК намерен возбудить уголовные дела по статье 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). По той же статье СК планирует привлечь в качестве обвиняемого к уже возбужденному делу бывшего судьи Лискинского районного суда Воронежской области Евгения Капустина, при этом в сообщении ВККС особо отмечается, что дело возбуждено по факту дорожно-транспортного происшествия.

Против ушедшего в отставку судьи разрешили завести дело о взятке
Общество
Фото: Олег Яковлев / РБК

В отношении мирового судьи в отставке судебного участка № 25 Нагатинского судебного района Москвы Светланы Самгиной СК хочет возбудить уголовное дело по статьям о мошенничестве и посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 291.1 УК). Наконец, бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову СК намерен привлечь в качестве обвиняемой по уголовному делу, возбужденному по статьям о мошенничестве и фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 1 и 3 ст. 303 УК).

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу (глава 52) судьи относятся к категории спецсубъектов — в отношении них, даже после ухода с должности, действует особый порядок уголовного преследования. Постановление о возбуждении дела в отношении судьи должен подписать лично председатель Следственного комитета с согласия квалификационной коллегии судей соответствующего уровня.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Следственный комитет
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