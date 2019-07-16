Против ушедшего в отставку судьи разрешили завести дело о взятке

Против ушедшего в отставку судьи разрешили завести дело о взятке

Проверку в отношении судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева следователи начали в марте 2019 года, в апреле он ушел в отставку. В июле квалификационная коллегия судей разрешила завести против Якубаева дело

Фото: Олег Яковлев / РБК

Квалификационная коллегия судей Москвы удовлетворила запрос главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина и дала свое согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Руслана Якубаева, сообщила РБК пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.

По ее словам, уголовное дело в отношении Якубаева разрешено завести по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу (глава 52) судьи относятся к категории спецсубъектов — в отношении них действует особый порядок уголовного преследования. Постановление о возбуждении дела в отношении судьи должен подписать лично председатель Следственного комитета с согласия квалификационной коллегии судей соответствующего уровня.

В марте 2014 года Якубаев указом президента России был назначен судьей Кузьминского районного суда Москвы. В марте 2019 года стало известно, что следственные органы начали в отношении его проверку. Первоначально сообщалось даже, что Якубаев был задержан сотрудниками ФСБ на своем рабочем месте (согласно УПК судья может быть задержан только на месте преступления), однако затем факт задержания опровергли.

В апреле «РИА Новости» сообщило, что Якубаев ушел в отставку.