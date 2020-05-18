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В России от коронавируса за сутки умер 91 человек

Всего с начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли 2722 человека
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

За последние сутки в России от последствий коронавируса умер 91 человек. Всего с начала эпидемии в стране умерли 2722 человека.

Показатель смертности стал минимальным с 10 мая, когда умерли 88 человек. Второй день подряд в стране фиксируется менее 100 летальных исходов.

Больше всего летальных случаев было зафиксировано в Москве. В столице умерли 77 человек, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Предыдущий максимальный показатель по количеству летальных исходов в Москве был зарегистрирован двумя днями ранее, 15 мая. Тогда скончались 74 человека с COVID-19. За прошлые же сутки в Москве умер 71 пациент.

В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 1400 человек
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Общее число умерших от последствий коронавируса в столице достигло 1580 человек.

Также больше всего летальных случаев зафиксировано:

  • в Московской области — 268
  • в Санкт-Петербурге — 90
  • в Нижегородской области — 43

За последние сутки в России выявлено 8926 случаев заражения коронавирусом. 
Число новых случаев стало минимальным с 1 мая. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 290 678 человек.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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