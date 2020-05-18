В России от коронавируса за сутки умер 91 человек

Всего с начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли 2722 человека

Фото: Антон Ваганов / Reuters

За последние сутки в России от последствий коронавируса умер 91 человек. Всего с начала эпидемии в стране умерли 2722 человека.

Показатель смертности стал минимальным с 10 мая, когда умерли 88 человек. Второй день подряд в стране фиксируется менее 100 летальных исходов.

Больше всего летальных случаев было зафиксировано в Москве. В столице умерли 77 человек, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Предыдущий максимальный показатель по количеству летальных исходов в Москве был зарегистрирован двумя днями ранее, 15 мая. Тогда скончались 74 человека с COVID-19. За прошлые же сутки в Москве умер 71 пациент.

Общее число умерших от последствий коронавируса в столице достигло 1580 человек.