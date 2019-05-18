На заводе по производству СПГ на Сахалине произошел сбой

На заводе по производству СПГ на Сахалине произошел сбой

Сбой произошел на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Пригородное», который принадлежит компании Sakhalin Energy

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Сбой привел к остановке одной из производственных линий завода, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Причины случившегося пока не установлены, на предприятии предпринимаются меры для возобновления полноценной работы.

В Sakhalin Energy подчеркнули, что в результате сбоя никто не пострадал. Несмотря на кратковременное увеличение факела и дымообразования, угрозы для окружающей среды нет.

Завод «Пригородное», который находится в южной части Сахалина, включает в себя две технологические линии. После производства СПГ отгружается на специальные танкеры в расположенном неподалеку незамерзающем заливе Анива.

В ноябре 2018 года в «Пригородном» танкер врезался в причал, получив пробоину. Тогда инцидент привел к временному прекращению работы порта.