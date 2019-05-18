На заводе по производству СПГ на Сахалине произошел сбой

Сбой привел к остановке одной из производственных линий завода, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Причины случившегося пока не установлены, на предприятии предпринимаются меры для возобновления полноценной работы.
В Sakhalin Energy подчеркнули, что в результате сбоя никто не пострадал. Несмотря на кратковременное увеличение факела и дымообразования, угрозы для окружающей среды нет.
Завод «Пригородное», который находится в южной части Сахалина, включает в себя две технологические линии. После производства СПГ отгружается на специальные танкеры в расположенном неподалеку незамерзающем заливе Анива.
В ноябре 2018 года в «Пригородном» танкер врезался в причал, получив пробоину. Тогда инцидент привел к временному прекращению работы порта.