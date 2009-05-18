После взрыва на газопроводе в столице уволен глава "Мосгаза"

Генеральный директор ГУП "Мосгаз" Андрей Трухин снят с должности после взрыва на газопроводе, который произошел в столице в ночь на 10 мая 2009г. Об этом сообщили РБК в правительстве города.

А.Трухин был назначен на этот пост 24 февраля 2009г. В настоящее время исполняющим обязанности генерального директора предприятия назначен его бывший заместитель Андрей Анцупов.

Напомним, в ночь на 10 мая 2009г. на Озерной ул. в Москве произошел взрыв газа с последующим пожаром. Огонь перекинулся на соседние административные здания (площадь возгорания - до 200 кв. м). Высота факела превышала 150 м, пожар был виден из многих районов юга и юго-запада Москвы, а также в некоторых подмосковных городах.

В результате инцидента пострадали 5 человек. Кроме того, из-за оплавившегося от жара телефонного кабеля, проложенного недалеко от места взрыва, около 80 тыс. абонентов остались без телефонной связи почти на сутки. Пожару был присвоен пятый номер сложности.

Проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры, показала, что причиной разрыва трубы и последующего взрыва распределительного газопровода, находившегося в аварийном состоянии, явилась его незащищенность так называемой трубой-футляром. Воспламенение газа произошло после разгерметизации газопровода.

Следственный отдел по Западному административному округу следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва по ч.1 ст.217 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).