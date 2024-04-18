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RTL сообщило об инсценировке смерти и бегстве в Москву миллиардера из ФРГ

RTL: миллиардер Карл-Эриван Хауб инсценировал гибель и сбежал в Москву
Один из богатейших немецких бизнесменов пропал шесть лет назад в Альпах, его тело не нашли. Журналисты теперь утверждают, что он живет в Москве, а его брат был в курсе произошедшего. Прокуратура начала расследование
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, исчезнувший в 2018 году и считавшийся с тех пор погибшим, может жить с русской подругой в Москве, сообщает немецкая телекомпания RTL по результатам собственного расследования, которые представлены в фильме.

Хауб пропал во время катания на лыжах в Альпах, были организованы поиски, продлившиеся шесть дней, но тело 58-летнего бизнесмена не нашли. Он был главой и совладельцем немецкого сети супермаркетов Tengelmann Group. На 2018 год его состояние оценивалось Forbes в $6,4 млрд, он был одним из самых богатых немцев. У него остались жена и двое детей.

В материале высказывается предположение, что брат миллиардера, Кристиан Хауб, знал об инсценировке гибели бизнесмена, но говорил неправду. После исчезновения брата он занял его место в руководстве компании и поручил службе безопасности пресечь слухи с альтернативными версиями произошедшего с миллиардером. Вскоре после выхода материала RTL прокуратура Кёльна начала расследование против брата пропавшего миллиардера.

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За три дня до пропажи миллиардер 13 раз звонил на номер 44-летней россиянки Вероники Ермоловой, один из разговоров длился более часа. Журналисты выяснили, что Хауб и Ермолова в разные годы находились одновременно в Москве, Сочи и других городах, а в мае 2009 года ехали в одном ночном поезде по маршруту Москва-Петербург, но в разных купе.

Женщина в то время руководила в Санкт-Петербурге туристическим агентством и увлекалась пешим туризмом и скалолазанием, пересказывает Daily Mail содержание фильма-расследования. Сейчас в LinkedIn Ермоловой указана должность директора по маркетингу компании Russian Event, занимающейся туристическими услугами.

В прошлом мае Stern опубликовал снимки Хауба, как утверждается, сделанные в Москве в 2021 году. Издание отмечало, что сходство мужчины на фотографии с Хаубом составляет около 90%.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия инсценировка
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