Присяжные по делу калининградских врачей заявили о давлении судьи

Четверо присяжных по делу Сушкевич о смерти младенца заявили о давлении со стороны судьи

По словам присяжных, судья «заходил в комнату отдыха присяжных и убеждал их в виновности подсудимых»

Элина Сушкевич (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Четверо присяжных по делу неонатолога Элины Сушкевич и бывшего и.о. главврача роддома № 4 Калининграда Елены Белой, осужденных по делу об убийстве недоношенного младенца, сообщили о давлении со стороны судьи, сообщил «Медвестнику» адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

17 апреля Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассматривал апелляцию по делу. Четверо участвовавших в коллегии присяжных сообщили, что председательствующий судья Андрей Вьюнов «заходил в комнату отдыха присяжных и убеждал их в виновности подсудимых», утверждает адвокат.

По его словам, один из четверых присяжных, который не явился на финальное заседание Мособлсуда, рассказал, что в тот день его задержала полиция и отпустила его только к обеду.

РБК обратился за комментарием к Бабасову и направил запрос в Первый апелляционный суд.

Суд продолжит рассматривать апелляцию 26 апреля. На заседании заслушают последнее слово осужденных и огласят решение.

Защита надеется на отмену приговора Сушкевич и Белой. В этом случае дело отправят на новое рассмотрение в Мособлсуд, где сформируют новую коллегию присяжных и назначат нового судью.

В сентябре 2022 года Мособлсуд приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима и запретил им работать по профессии в течение трех лет после освобождения. Врачей обвиняют в умышленном убийстве ребенка, который родился недоношенным (700 г) в ноябре 2018 года в роддоме № 4 в Калининградской области. По версии следствия, тогдашняя заместитель главного врача Белая предположила, что младенец, скорее всего, умрет и это ухудшит статистику. Поэтому она решила убить новорожденного и привлекла для этого анестезиолога-реаниматолога Сушкевич, которая, как считает следствие, ввела ребенку сульфат магния.

Врачи виновными себя не признали. В 2020 году калининградский суд оправдал Сушкевич и Белую, но его решение отменили и дело направили в подмосковный суд. Российское общество неонатологов, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль и главврачи московских больниц выступают в поддержку подсудимых.