Росавиация заявила об опасном сближении Ил-76 Минобороны и PC-12 в Самаре

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 89,57 (-0,09) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 81,6 (-0,03) Инвестиции, 16:40
В Армении назвали нелепостью сообщения о приглашении Далалояна в сборную Спорт, 17:29
Непомнящий объяснил нервами соперника победу в партии за шахматную корону Спорт, 17:22
Верховный суд отказался менять форму заявления на перепланировку Недвижимость, 17:21
МИД выразил протест послу Британии из-за осуждения приговора Кара-Мурзе Политика, 17:20
Киев назвал «Ланцет» самым опасным российским беспилотником Политика, 17:20
ЦБ ответил на вопросы о сроке действия цифровых рублей и кешбэке за них Крипто, 17:19
Профсоюзы предложили отправлять безработных пожилых людей на пенсию Общество, 17:17
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Алиев поставил проживающих в Карабахе армян перед выбором Политика, 17:13
Дворник сорвал российский флаг с крыши поликлиники в Ростове-на-Дону Общество, 16:56
Xiaomi показала отделанный экокожей флагман 13 Ultra и назвала цены Life, 16:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:50
МАИ перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори Общество, 16:46
Сделка между «Эн+» и ГК «Дело» компенсирует выброс более 10 тыс. т СО2 Новая экономика, 16:46
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:45
Общество ,  
0 

Росавиация заявила об опасном сближении Ил-76 Минобороны и PC-12 в Самаре

Росавиация: в Самаре по вине диспетчера опасно сблизились Ил-76 Минобороны и PC-12
Инцидент произошел в конце марта. По итогам расследования были выявлены нарушения со стороны диспетчерского персонала филиала «Аэронавигация Центральной Волги», своих должностей лишились пять человек, в том числе директор филиала
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В конце марта между Ил-76 Минобороны и самолетом PC-12 (одномоторный Pilatus PC-12) в Самаре произошло опасное сближение. Причиной инцидента стало несоблюдение диспетчером своих обязанностей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию.

По итогам проведенного расследования были выявлены нарушения со стороны диспетчерского персонала. От должности были освобождены директор филиала «Аэронавигация Центральной Волги», его заместитель, два старших диспетчера и диспетчер, допустивший инцидент.

Также Росавиация поручила повысить уровень безопасного обеспечения пользователей воздушного пространства.

Ил-76 — советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный в ОКБ Ильюшина в начале 1970-х годов. В зависимости от модификации самолет способен доставлять грузы максимальной массой 28–60 т на расстояние 3600–4200 км с крейсерской скоростью 770–800 км/ч.

Pilatus PC-12 — одномоторный турбовинтовой самолет, разработанный швейцарской компанией «Пилатус Эйркрафт». Экипаж самолета состоит из одного–восьми человек, он способен развивать скорость до 537 км/ч.

Как уточняет «РИА Новости», одномоторный PC-12 принадлежал белорусской авиакомпании Bysky, которая занимается частными перевозками. В компании имеется восемь пассажирских самолетов Pilatus модификации PC-12NG. Они вмещают до восьми пассажиров и летают на расстояния до 2,8 тыс. километров. Компания базируется в национальном аэропорту Минск.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Росавиация сближение Ил-76 Минобороны расследование
Материалы по теме
США опубликовали кадры сближения российского истребителя с их дроном
Политика
Россия создаст противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76
Политика
МЧС отправило Ил-76 тушить пожар на 124 га в Ростовской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter