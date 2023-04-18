Росавиация: в Самаре по вине диспетчера опасно сблизились Ил-76 Минобороны и PC-12

Росавиация заявила об опасном сближении Ил-76 Минобороны и PC-12 в Самаре

Инцидент произошел в конце марта. По итогам расследования были выявлены нарушения со стороны диспетчерского персонала филиала «Аэронавигация Центральной Волги», своих должностей лишились пять человек, в том числе директор филиала

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В конце марта между Ил-76 Минобороны и самолетом PC-12 (одномоторный Pilatus PC-12) в Самаре произошло опасное сближение. Причиной инцидента стало несоблюдение диспетчером своих обязанностей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию.

По итогам проведенного расследования были выявлены нарушения со стороны диспетчерского персонала. От должности были освобождены директор филиала «Аэронавигация Центральной Волги», его заместитель, два старших диспетчера и диспетчер, допустивший инцидент.

Также Росавиация поручила повысить уровень безопасного обеспечения пользователей воздушного пространства.

Ил-76 — советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный в ОКБ Ильюшина в начале 1970-х годов. В зависимости от модификации самолет способен доставлять грузы максимальной массой 28–60 т на расстояние 3600–4200 км с крейсерской скоростью 770–800 км/ч. Pilatus PC-12 — одномоторный турбовинтовой самолет, разработанный швейцарской компанией «Пилатус Эйркрафт». Экипаж самолета состоит из одного–восьми человек, он способен развивать скорость до 537 км/ч.

Как уточняет «РИА Новости», одномоторный PC-12 принадлежал белорусской авиакомпании Bysky, которая занимается частными перевозками. В компании имеется восемь пассажирских самолетов Pilatus модификации PC-12NG. Они вмещают до восьми пассажиров и летают на расстояния до 2,8 тыс. километров. Компания базируется в национальном аэропорту Минск.