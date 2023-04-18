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Эксперт из-за идеи о суррогатном материнстве напомнил о риске химеризма

Глава РАРЧ Корсак: тест ребенка от суррогатной матери может показать неверный результат
Минздрав планирует сделать процедуру установления генетического родства между потенциальными родителями и ребенком, выношенным с помощью процедуры суррогатного материнства, обязательной. Эксперты оценили целесообразность меры
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Генетическое тестирование на родство потенциальных родителей ребенка, выношенного суррогатной матерью, может показать неверные результаты из-за возможности химерзимы. Об этом РБК заявил президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Владислав Корсак, комментируя идею Минздрава проводить такое тестирование в обязательном порядке. О том, что ведомство предлагает сделать такую процедуру обязательной, стало известно из проект постановления правительства, который опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

«Химеризм — это особенность формирования генома у потомства, при котором может сформироваться генетический профиль, скрывающий связь с одним из родителей», — рассказал РБК Владислав Корсак. Он привел в пример случай, который произошел в США. «В одном из американских штатов в процессе подготовки документов на получение пособия многодетная мать прошла тест на родство со своими детьми, который показал, что она не является их матерью. У нее должны были забрать детей и лишить ее материнства. К счастью она была беременна, на родах присутствовал судебный пристав, при нем был взят материал на исследование у матери и новорожденного. Анализ показал отсутствие генетического родства между ними. Пусть химеризм редкое явление. Но, он существует и доказывает, что генетический тест нельзя считать 100% доказательством», — отметил Владислав Корсак.

Другой эксперт в области суррогатного материнства, соучредитель «Росюрконсалтинга» Константин Свитнев, наоборот положительно оценил инициативу Минздрава. По его словам, он предлагал внедрить подобную меру еще несколько лет назад. Как отметил Свитнев, нужна она для автоматической записи в свидетельство о рождении, без института «согласия суррогатной матери».

РБК направил запрос в Минздрав.

Согласно проект постановления правительства, который разработал Минздрав, предполагается, что забор материала будет происходить в медучреждении, где родился ребенок от суррогатной матери. Проба будет передаваться в организацию, которая будет проводить исследование. По итогам исследования эксперты будут выдавать заключение, на основе которого потенциальные родители ребенка будут признаваться генетическими.

Согласно проекту постановления, заключение будет оформляться в трех экземплярах: первый экземпляр заключения будет выдаваться потенциальным родителям, второй будет храниться в медицинской организации, проводившей исследование, сроком не менее 50 лет, третий — будет передаваться в медорганизацию по месту рождения ребенка, в которой был осуществлен забор биологического материала.

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Как говорится в пояснительной записке к проекту, процедура установления генетического родства станет обязательным этапом программы суррогатного материнства в России. Исследование будет проводиться по заявлению потенциальных родителей, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, и с добровольного согласия суррогатной матери не позднее чем через месяц после рождения ребенка.

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София Прохорчук София Прохорчук
суррогатное материнство Минздрав
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