Елизавета II впервые попросила отметить ее день рождения без салюта

Королева сочла неуместным праздничный салют во время пандемии коронавируса. За 68 лет правления Елизаветы II он никогда прежде не отменялся

Елизавета II (Фото: Adrian Dennis / Getty Images)

Королева Великобритании Елизавета II попросила отменить торжественный орудийный салют в честь своего 94-го дня рождения, передает BBC со ссылкой на правительственного чиновника. Информацию подтвердил источник Daily Mail в Букингемском дворце.

В этом году из-за пандемии коронавируса королева ограничится символическим празднованием в кругу семьи. Торжественный салют Елизавета II посчитала неуместным жестом на фоне трагических событий, рассказали собеседники. Королева также выложит традиционный пост в социальных сетях по случаю своего дня рождения.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Традиционно день рождения монарха отмечается во вторую субботу июня и считается национальным праздником, который сопровождается торжественными мероприятиями.

Ранее королева выступила с обращением к народу Великобритании в связи с угрозой коронавируса. Это было пятое внеплановое обращение за всю историю правления Елизаветы II. В своей речи она напомнила об исторических самодисциплине и решимости жителей страны и закончила обращение словами из песни времен Второй мировой войны We'll meet again («Мы встретимся снова»).