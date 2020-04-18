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Пандемия коронавируса ,  
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Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тыс. человек

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии от COVID-19 умерли более 153 тыс. человек, больше всего жертв — в США. За сутки, по данным ВОЗ, число инфицированных во всем мире выросло почти на 83 тыс.
Фото: John Minchillo / AP

Согласно актуальным данным американского Университета Джонса Хопкинса, число жертв пандемии коронавируса в мире превысило 150 тыс.

По состоянию на 1:25 мск 18 апреля во всем мире умерли 153 117 человек. На первом месте числу смертей находятся США (36,7 тыс. человек). В Италии, по данным Университета, умерли 22,7 тыс., а в Испании — 19,6 тыс.

Также тяжелая ситуация сложилась во Франции, где умерли 18,6 тыс. человек, и в Великобритании (14,5 тыс. смертей).

Число заболевших во всем мире превысило 2,2 млн человек. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Соединенных Штатах — 692 тыс. На втором месте находится Испания, где инфицированы 188 тыс. человек, а на третьем — Италия (172 тыс.).

В ВОЗ заявили об отсутствии пика коронавируса в мире
Общество

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за сутки во всем мире выявлено 82,9 тыс. новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, от заболевания умерли 8,3 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

В России, как сообщили в оперативном штабе, количество подтвержденных случаев заражения инфекцией выросло до 32 008, за сутки оно увеличилось на 4070 человек. Всего в стране от коронавируса умерли 273 человека.

Ранее на этой неделе официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что в некоторых странах итуация с распространением коронавируса начала улучшаться, однако своего пика пандемия в мире не достигла. Она указала на неоднородную ситуацию в Европе: если в некоторых государствах число заболевших немного снижается, то в Великобритании и Турции оно, напротив, продолжает расти.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус
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