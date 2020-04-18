Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тыс. человек

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии от COVID-19 умерли более 153 тыс. человек, больше всего жертв — в США. За сутки, по данным ВОЗ, число инфицированных во всем мире выросло почти на 83 тыс.

Фото: John Minchillo / AP

Согласно актуальным данным американского Университета Джонса Хопкинса, число жертв пандемии коронавируса в мире превысило 150 тыс.

По состоянию на 1:25 мск 18 апреля во всем мире умерли 153 117 человек. На первом месте числу смертей находятся США (36,7 тыс. человек). В Италии, по данным Университета, умерли 22,7 тыс., а в Испании — 19,6 тыс.

Также тяжелая ситуация сложилась во Франции, где умерли 18,6 тыс. человек, и в Великобритании (14,5 тыс. смертей).

Число заболевших во всем мире превысило 2,2 млн человек. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Соединенных Штатах — 692 тыс. На втором месте находится Испания, где инфицированы 188 тыс. человек, а на третьем — Италия (172 тыс.).