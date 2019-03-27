На стадионе в Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020

На стадионе в Санкт-Петербурге представили талисман Евро-2020

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге презентовали Скиллзи — талисман Евро-2020. Об этом сообщает ТАСС.

В презентации принял участие полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин. На фотографии, опубликованной в Twitter «Газпром Арены», футболист жмет руку Скиллзи. Ерохин назвал талисман «классным», отмечает телеканал «Санкт-Петербург».

«Я уверен, что впечатления самые положительные. Россия и Петербург уже показали, как гостеприимно и добродушно могут принимать спортивные соревнования. Наш стадион — одна из самых посещаемых и самых красивых европейских арен», — сказал Ерохин.

Впервые Скиллзи увидели болельщики сборных Нидерландов и Германии на матче отборочного тура 24 марта. Как рассказал ТАСС глава российской части оргкомитета чемпионата Европы, разработкой талисмана занималась южноафриканская компания, а одежду для талисмана разрабатывала английская фирма, которая экипировала талисмана чемпионата мира-2018 — волка Забиваку.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет летом следующего года в 12 городах континента. На стадионе «Газпром Арена» состоятся три матча группового этапа и одна четвертьфинальная игра. Турнир стартует 12 июня в Риме, а финальная встреча пройдет 12 июля в Лондоне.