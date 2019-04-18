Россия оказалась между Венесуэлой и Бангладеш в рейтинге свободы прессы

Россия оказалась между Венесуэлой и Бангладеш в рейтинге свободы прессы

Организация «Репортеры без границ» опубликовала новый рейтинг стран, в котором оценивалась свобода СМИ. Россия за год потеряла одну позицию, переместившись на 149-е место

Фото: Валерий Мельников / «Коммерсантъ»

В последние два года Россия в рейтинге свободы прессы занимала 148-е место из 180, а в этом году потеряла одну позицию, пропустив вперед Эфиопию. Теперь она находится в списке между Венесуэлой и Бангладеш. Авторы исследования объяснили столь низкую позицию усилением давления государства на интернет и независимые средства массовой информации.

Среди стран бывшего СССР наибольшего прогресса добилась Армения. Поднявшись на 19 пунктов после прихода к власти Никола Пашиняна, эта страна добралась до 61-й позиции. На одно место выше находится Грузия. У Молдавии — 91-е место, у Украины — 102-е, у Белоруссии — 153-е место.

Что касается лидеров, в первую тройку входят Норвегия, Финляндия и Швеция. Выбыли из числа лидеров Нидерланды, поскольку там есть два журналиста, вынужденных из-за своей работы постоянно жить под охраной полиции.

США в этом году установили антирекорд, оказавшись на 48-м месте. Помимо негативных высказываний президента Дональда Трампа в адрес журналистов на снижение рейтинга также повлияло убийство в Аннаполисе сотрудников местной газеты The Capital Gazzette, совершенное неуравновешенным жителем.

Изменение произошло и в самом низу списка. На последнее место переместился Туркменистан, пропустивший вперед КНДР. Чуть выше находятся Эритрея, Китай и Вьетнам.