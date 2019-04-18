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Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
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Россия оказалась между Венесуэлой и Бангладеш в рейтинге свободы прессы
Организация «Репортеры без границ» опубликовала новый рейтинг стран, в котором оценивалась свобода СМИ. Россия за год потеряла одну позицию, переместившись на 149-е место
Фото: Валерий Мельников / «Коммерсантъ»

В последние два года Россия в рейтинге свободы прессы занимала 148-е место из 180, а в этом году потеряла одну позицию, пропустив вперед Эфиопию. Теперь она находится в списке между Венесуэлой и Бангладеш. Авторы исследования объяснили столь низкую позицию усилением давления государства на интернет и независимые средства массовой информации.

Среди стран бывшего СССР наибольшего прогресса добилась Армения. Поднявшись на 19 пунктов после прихода к власти Никола Пашиняна, эта страна добралась до 61-й позиции. На одно место выше находится Грузия. У Молдавии — 91-е место, у Украины — 102-е, у Белоруссии — 153-е место.

Что касается лидеров, в первую тройку входят Норвегия, Финляндия и Швеция. Выбыли из числа лидеров Нидерланды, поскольку там есть два журналиста, вынужденных из-за своей работы постоянно жить под охраной полиции.

США в этом году установили антирекорд, оказавшись на 48-м месте. Помимо негативных высказываний президента Дональда Трампа в адрес журналистов на снижение рейтинга также повлияло убийство в Аннаполисе сотрудников местной газеты The Capital Gazzette, совершенное неуравновешенным жителем.

Изменение произошло и в самом низу списка. На последнее место переместился Туркменистан, пропустивший вперед КНДР. Чуть выше находятся Эритрея, Китай и Вьетнам.

В целом ситуация со свободой прессы, по мнению авторов рейтинга, в мире ухудшилась. Если в прошлом году в «хорошей» или «скорее хорошей» зоне находились 26% государств, то теперь лишь 24%. При этом проблемы в странах разные. Например, в Польше «общественные СМИ превращены в инструмент пропаганды», в Венгрии члены правящей партии общаются только с дружественными изданиями, в Сербии у расследовавшего коррупционные дела журналиста сожгли дом. Сомали же остается самой смертельно опасной страной мира, занимая при этом 164-е место в рейтинге.

Автор: Артем Филипенок
Теги: рейтинги, свобода прессы
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