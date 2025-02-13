Госдума отклонила проект о запрете курения возле подъездов и остановок

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Госдума отклонила законопроект, запрещающий курить на остановках общественного транспорта и возле подъездов жилых домов, следует из данных законодательно базы нижней палаты парламента.

Проект закона внесли в июле 2024 года. В пояснительной записке к документу говорится, что курящие люди вызывают раздражение у некурящих. Просьбы же отойти люди с сигаретами часто игнорируют.

Кроме того, «постоянно курят» у магазинов на первых этажах многоквартирных домов, что мешает комфорту жильцов, отметили авторы законопроекта.

В декабре 2024 года депутат от партии «Новые люди» Амир Хамитов заявил, что в Госдуму планируют внести законопроект о запрете курить на ходу. «Прежде всего человек, идущий по улице, распространяет дым вокруг себя, и некурящие люди, случайно оказавшиеся рядом, вынуждены вдыхать его и вредить своему здоровью по чужой вине», — пояснил тогда Хамитов.

В середине января 2025 года в нижнюю палату парламента внесли проект о запрете продажи вейпов в торговых павильонах. Как говорится в пояснительной записке к документу, «эти павильоны, как правило, располагаются в местах с высокой проходимостью, в том числе на остановках общественного транспорта, что способствует увеличению интереса потребителей к продукции, представляемой в них».