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Самые яркие выступления Бедроса Киркорова. Видео

Самые яркие выступления умершего народного артиста Бедроса Киркорова

На 93-м году жизни скончался певец, народный артист России Бедрос Киркоров, сообщил его сын Филипп.

Киркоров-старший за свою музыкальную карьеру записал десятки песен. Выступать с разными советскими коллективами он начал еще во время учебы в ГИТИСе, важным этапом в его творчестве стало сотрудничество с легендарным Леонидом Утесовым.

Бедрос Киркоров выступал в дуэте со своим сыном Филиппом (например, они вместе исполнили композицию «Алеша»), Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими артистами.

Какими были песни и выступления артиста — в подборке РБК.

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Бедрос Киркоров Филипп Киркоров видео народный артист
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