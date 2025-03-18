Самые яркие выступления Бедроса Киркорова. Видео
На 93-м году жизни скончался певец, народный артист России Бедрос Киркоров, сообщил его сын Филипп.
Киркоров-старший за свою музыкальную карьеру записал десятки песен. Выступать с разными советскими коллективами он начал еще во время учебы в ГИТИСе, важным этапом в его творчестве стало сотрудничество с легендарным Леонидом Утесовым.
Бедрос Киркоров выступал в дуэте со своим сыном Филиппом (например, они вместе исполнили композицию «Алеша»), Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими артистами.
Какими были песни и выступления артиста — в подборке РБК.
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