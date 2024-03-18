Суд взыскал ₽500 тыс. с Никиты Джигурды
Кунцевский суд Москвы взыскал 500 тыс руб. с певца Никиты Джигурды и его жены Марины Анисиной в качестве судебных расходов, сообщила пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.
Сумма взыскана по делу о признании права собственности в порядке наследования по закону. Иск в 2016 году подала Светлана Романова — сестра близкой подруги артиста Людмилы Браташ. Джигурда пытался отсудить три квартиры Браташ в Москве, одну в Париже и вклады. Он утверждал, что женщина завещала активы ему с женой. Суд встал на сторону Романовой.
Наследство по умолчанию переходит ближайшим родственникам, если завещания нет. Джигурда не был мужем или родственником Браташ. Джигурда познакомился с Браташ в 2010 году на отдыхе. Он рассказывал, что она там же переписала на него завещание.
Джигурда планировал передать имущество, если выиграет суд, на поддержку российских военных на Украине, передавал «Пятый канал».
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе
Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»
Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»
Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?