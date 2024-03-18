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Суд взыскал ₽500 тыс. с Никиты Джигурды

Кунцевский суд Москвы взыскал 500 тыс. руб. с Никиты Джигурды
Джигурда и его жена выплатят ₽500 тыс. после проигрыша по делу о наследстве. Он рассказывал, что близкая подруга завещала четыре квартиры и счета, это оспаривала сестра умершей. Джигурда обещал передать деньги на военную операцию
Никита Джигурда
Никита Джигурда (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Кунцевский суд Москвы взыскал 500 тыс руб. с певца Никиты Джигурды и его жены Марины Анисиной в качестве судебных расходов, сообщила пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.

Сумма взыскана по делу о признании права собственности в порядке наследования по закону. Иск в 2016 году подала Светлана Романова — сестра близкой подруги артиста Людмилы Браташ. Джигурда пытался отсудить три квартиры Браташ в Москве, одну в Париже и вклады. Он утверждал, что женщина завещала активы ему с женой. Суд встал на сторону Романовой.

Наследство по умолчанию переходит ближайшим родственникам, если завещания нет. Джигурда не был мужем или родственником Браташ. Джигурда познакомился с Браташ в 2010 году на отдыхе. Он рассказывал, что она там же переписала на него завещание.

Джигурда планировал передать имущество, если выиграет суд, на поддержку российских военных на Украине, передавал «Пятый канал».

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Никита Джигурда

актер, кинорежиссер, певец
27 марта 1961 года
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