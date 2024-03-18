На Транссибе в Приамурье приостановили движение поездов из-за схода 20 вагонов

Автомобиль выехал на пути вне железнодорожного переезда на Транссибе и стал причиной схода вагонов на перегоне Горелый — Бамовская Забайкальской железной дороги, сообщила пресс-служба ЗабЖД в телеграм-канале.

«Вследствие несанкционированного выезда легкового автомобиля на пути вне железнодорожного переезда произошел сход порожних вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении компании. Движение поездов на участке приостановили.

По предварительным данным, локомотивная бригада не пострадала, данные о пострадавших в автомобиле уточняется. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия выехали восстановительные поезда со станций «Сковородино», «Ерофей Павлович», «Могоча». В связи с произошедшим пассажирский поезд № 1 из Владивостока в Москву задержится.

Сковородинская транспортная прокуратура уточнила, что в результате столкновения с легковым автомобилем с рельсов сошли 20 пустых вагонов. Водителя машины госпитализировали, в настоящее время проводятся восстановительные работы. На место выехал прокурор Николай Невмержицкий.

В РЖД создали оперативный штаб в связи с произошедшим.