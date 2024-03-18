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Директор Музея Виктории заявил о риске разрушения Вестминстерского дворца

Директор Музея Виктории и Альберта: Вестминстерский дворец рискует разрушиться
В здании, где расположен парламент, — запах сырости, полчища крыс и мышей, постоянный риск пожара из-за электропроводки и «общая атмосфера отвратительного разложения», отметил Тристрам Хант

Директор Музея Виктории и Альберта Тристрам Хант в статье для Financial Times предупредил о риске разрушения Вестминстерского дворца.

В этом дворце XIX века, построенном в неоготическом стиле архитекторами Чарльзом Барри и Огастесом Уэлби Пьюджином, расположен парламент. На одной из его трех башен, на башне Елизаветы, находится колокол Биг-Бен.

Хант указал на запах сырости, полчища крыс и мышей, поврежденную каменную кладку, постоянный риск пожара из-за электропроводки, содержание асбеста и «общую атмосферу отвратительного разложения».

В октябре 2012 года, напоминает он, предварительное технико-экономическое обоснование показало, что здание нуждается в «фундаментальной реконструкции». В 2015 году аудиторы в отчете сообщали, что полный ремонт дворца обойдется в 5,7 млрд фунтов стерлингов (более $9 млрд на тот момент) и займет 32 года, если из него не выселить членов парламента. Если их переселить на шесть лет, предполагалось, что стоимость работ сократится до 3,5 млрд фунтов.

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В 2022 году была предложена «основная схема» ремонта здания парламента стоимостью 7–13 млрд фунтов стерлингов с закрытием дворца на 12 лет. При этом если парламентарии не покинут здание, ремонт будет стоить уже 22 млрд фунтов и продлится 76 лет. Однако дело застопорилось.

«Как и во время Олимпийских игр, Фонд наследия национальной лотереи создал специальный распределительный фонд для финансирования Игр 2012 года, так и есть основания для особого исключения для восстановления здания парламента, скажем, с выделением средств на 20 лет», — предложил директор Музея Виктории и Альберта.

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Хант призвал парламентариев перестать уклоняться от решения о восстановлении дворца. Он может быть отремонтирован к 200-летию пожара, случившегося в 1834 году, в результате которого здание было разрушено.

В 2020 году планировалось построить в Лондоне новое здание парламента с прозрачным фасадом в стиле футуризм, которое будет служить местом для заседаний на время реконструкции Вестминстерского дворца. Автором концепции называлось архитектурное бюро Norman Foster. В 2016 году на время ремонта дворца парламентариям предлагали переехать в модульный дебаркадер на Темзе.

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Теги
Елена Чернышова
Вестминстер дворец парламент Лондон
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