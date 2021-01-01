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В Мосгордуме оценили идею установки памятника Кобзону в центре Москвы

Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов в беседе с РБК прокомментировал идею установки в центре Москвы памятника певцу Иосифу Кобзону.

«Речь об установке памятника идет давно с момента ухода из жизни Иосифа Давыдовича. Предлагались разные места в нашем городе, связанные с ним. Предлагались в первую очередь для рассмотрения супруге Кобзона. На сегодняшний день внесено предложение, однако это не говорит о том, что это единственное для рассмотрения предложение. Но, судя по всему, Нелли [супруга певца. — РБК], согласилась на это место», — сказал Герасимов.

Он добавил, что рассмотрения в Думе и комиссии по монументальному искусству по этому вопросу еще не было.

«Памятники ставятся не по годам, это же относится к памятным доскам и названиям улиц. Я пока документов не видел, могу со слов сказать, что это Оружейный переулок (место для памятника)», — добавил представитель Мосгордумы.

Накануне о планах столичных властей установить памятник Кобзону сообщила в Facebook муниципальный депутат района Тверской Кетеван Хараидзе.

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Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет от онкологии.

После смерти Кобзона мэр Москвы Сергей Собянин предложил присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке.

Как отмечал градоначальник, певец принимал непосредственное участие в спасении заложников во время теракта на мюзикле «Норд-Ост».

Москва памятник Иосиф Кобзон Мосгордума новости
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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