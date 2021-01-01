В Мосгордуме оценили идею установки памятника Кобзону в центре Москвы
Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов в беседе с РБК прокомментировал идею установки в центре Москвы памятника певцу Иосифу Кобзону.
«Речь об установке памятника идет давно с момента ухода из жизни Иосифа Давыдовича. Предлагались разные места в нашем городе, связанные с ним. Предлагались в первую очередь для рассмотрения супруге Кобзона. На сегодняшний день внесено предложение, однако это не говорит о том, что это единственное для рассмотрения предложение. Но, судя по всему, Нелли [супруга певца. — РБК], согласилась на это место», — сказал Герасимов.
Он добавил, что рассмотрения в Думе и комиссии по монументальному искусству по этому вопросу еще не было.
«Памятники ставятся не по годам, это же относится к памятным доскам и названиям улиц. Я пока документов не видел, могу со слов сказать, что это Оружейный переулок (место для памятника)», — добавил представитель Мосгордумы.
Накануне о планах столичных властей установить памятник Кобзону сообщила в Facebook муниципальный депутат района Тверской Кетеван Хараидзе.
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет от онкологии.
После смерти Кобзона мэр Москвы Сергей Собянин предложил присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке.
Как отмечал градоначальник, певец принимал непосредственное участие в спасении заложников во время теракта на мюзикле «Норд-Ост».