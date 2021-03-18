В Думе предложили возмещать по ОСАГО вред от выбоин и падающих сосулек

Авторы инициативы хотят возложить на страховщиков по ОСАГО выплаты компенсаций автовладельцам за причиненный вред из-за бездействия дорожных и коммунальных служб

Фото: Александр Рощин / ТАСС

В Государственную думу внесен законопроект, предлагающий страховым компаниям возмещать по ОСАГО ущерб, нанесенный автовладельцам из-за ям и выбоин на дорогах, неубранного снега, падения сосулек с крыш и не спиленных вовремя гнилых деревьев. Соответствующий документ появился в электронной базе нижней палаты.

В пояснительной записке к законопроекту, авторами которой выступила группа депутатов от ЛДПР, говорится, что инициатива направлена на дополнительную защиту прав автомобилистов. Как поясняют авторы, в последние годы наблюдается тенденция роста количества водителей, не желающих приобретать полис ОСАГО. В качестве причины называется «недостаточная защищенность владельцев данного полиса, пострадавших от тех или иных непредвиденных ситуаций на дороге или во дворах».

Как правило, отмечают авторы инициативы, даже в случае признания коммунальными или дорожными службами своей вины автовладельцы вынуждены самостоятельно через суд добиваться с них взыскания ущерба. Подобные дела, доходящие до суда, «тянутся месяцами, что создает излишнюю нагрузку на судебную систему».

«Полагаем, что в целях дополнительной защиты застрахованных владельцев транспортных средств в таких конфликтных ситуациях целесообразно использовать отлаженный механизм возмещения вреда по полису ОСАГО», — говорится в пояснительной записке.