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CNN узнал о прогнозе Минфина США по росту безработицы на 20% из-за вируса

Стивен Мнучин (Фото: Alex Brandon / AP)

Глава американского Минфина Стивен Мнучин предупредил сенаторов-республиканцев о том, что из-за последствий коронавируса уровень безработицы в США может вырасти на 20%, сообщает CNN со ссылкой на источник среди представителя Республиканской партии в сенате.

Как поясняет Bloomberg, Мнучин считает, что высокий уровень безработицы возможен, если власти не будут быстро оказывать финансовую помочь наемным работникам, а также малому и среднему бизнесу.

Представитель Минфина Моника Кроули заявила, что во время встречи с сенаторами Мнучин «использовал несколько математических примеров для наглядности, но он не предполагал, что это будет именно так».

По утверждению источников телеканала и агентства, на той же встрече Минфина сообщил, что экономические последствия из-за коронавируса могут быть хуже, чем финансовый кризис 2008 года.

Ранее Bloomberg утверждал, что администрация президента Дональда Трампа планирует направить до $1,2 трлн на поддержку экономики из-за коронавируса. Меры, в том числе, предполагают, что американцы смогут напрямую получить около $1000 в течение двух недель. Мнучин выписал чеки на $250 млрд, которые должны выпустить до конца апреля, а также на $500 млрд для следующих четырех недель, если сохранится чрезвычайная ситуация, указывали источники агентства. 

Материал дополняется

Теги: коронавирус, США
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