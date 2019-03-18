В магазинах Roshen в Киеве произошел третий пожар за месяц

В магазинах Roshen в Киеве произошел третий пожар за месяц

В центре Киева на Крещатике рядом с Бессарабской площадью в магазине Roshen произошел пожар. Об этом со ссылкой на начальницу отдела коммуникаций полиции Киева Оксану Блищик сообщает издание УНН.

Пожар, по информации Блищик, произошел около 15:10 по местному времени (16:10 мск). Огонь, по словам очевидцев, был заметен у входа в магазин, его быстро потушили. Теперь обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Портал «Информатор» отмечает, что, по данным очевидцев, в витрину Roshen неизвестные бросили взрыв-пакет, после чего магазин охватило огнем. Пострадавших в результате происшествия нет.

Это уже третий пожар в магазинах Roshen за последний месяц. Так, ранее 17 марта возгорание было зафиксировано в Roshen на севере Киева на Оболонском проспекте. УНН со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов писал, что неизвестные облили здание горючей жидкостью и подожгли. На месте происшествия, как указывало издание, полицейские обнаружили пластиковую бутылку с остатками некоего прозрачного вещества.