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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,06%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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В магазинах Roshen в Киеве произошел третий пожар за месяц

В центре Киева на Крещатике рядом с Бессарабской площадью в магазине Roshen произошел пожар. Об этом со ссылкой на начальницу отдела коммуникаций полиции Киева Оксану Блищик сообщает издание УНН.

Пожар, по информации Блищик, произошел около 15:10 по местному времени (16:10 мск). Огонь, по словам очевидцев, был заметен у входа в магазин, его быстро потушили. Теперь обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Портал «Информатор» отмечает, что, по данным очевидцев, в витрину Roshen неизвестные бросили взрыв-пакет, после чего магазин охватило огнем. Пострадавших в результате происшествия нет.

Это уже третий пожар в магазинах Roshen за последний месяц. Так, ранее 17 марта возгорание было зафиксировано в Roshen на севере Киева на Оболонском проспекте. УНН со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов писал, что неизвестные облили здание горючей жидкостью и подожгли. На месте происшествия, как указывало издание, полицейские обнаружили пластиковую бутылку с остатками некоего прозрачного вещества.

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После этого прошествия было начато досудебное расследование по ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).

Еще один пожар в магазине Roshen произошел 15 февраля, тогда загорелось помещение в Дарницком районе Киева. В результате инцидента тоже никто не пострадал. Причины возникновения возгорания не назывались.

Холдинг Roshen принадлежит действующему президенту Украины Петру Порошенко. Выдвигая свою кандидатуру на пост главы государства, он обещал в случае победы продать свой главный актив, однако этого до сих пор не произошло. В настоящее время управлением активом занимается Rothschild Trust.

Теги: Roshen, Пожар, Киев
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