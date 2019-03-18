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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,79%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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ФСБ начала проверку продавцов рыбы и красной икры
В налоговом ведомстве целью проверки назвали «пресечение использования агрессивных схем ведения хозяйственной деятельности»
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила о проведении совместной с Федеральной службой безопасности (ФСБ) проверки деятельности продавцов рыбы и морепродуктов в трех регионах России.

«Службой проводятся совместные с ФСБ России мероприятия в отношении группы индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих розничную продажу рыбы, морепродуктов, в том числе красной икры. Мероприятия проводятся в трех регионах Российской Федерации», — сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Целями проверки в ФНС назвали установление реальных производителей реализуемой продукции, а также пресечение использования агрессивных схем ведения хозяйственной деятельности.

«В деятельности проверяемой группы усматриваются признаки искусственного дробления бизнеса, а также неполной инкассации торговой выручки. Кроме того, каналы закупки продукции не позволяют в полной мере ответить на вопрос относительно источников происхождения реализуемой продукции», — пояснили в пресс-службе ФНС.

Название проверяемой компании в ведомстве не раскрыли, однако ранее в понедельник, 18 марта, стало известно, что сотрудники ФСБ совместно с ФНС проводят обыски в сети магазинов «Красная икра» в Москве, а также в связанных с компанией организациях в Приморском крае и на Сахалине. Источник РБК в рыбной индустрии сообщил, что у ФНС были налоговые претензии к компании, связанные в том числе с тем, что сети не принимают к оплате банковские карты.

В ФНС отметили, что уклоняться от налогов позволяет использование «технических посредников», при прохождении которых меняются объемы добытых морепродуктов и формируется «фиктивный НДС, принимаемый к вычету без законных на то оснований».

​По завершении проверки ФНС намерена дать оценку составу налогового правонарушения в деятельности торговцев и рыбодобывающих предприятий.

РБК направил запросы представителям крупных торговых сетей «Ашан», X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», «Лента», Metro Cash&Carry.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Ольга Агеева, Елена Сухорукова
Теги: ФНС, рыба
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