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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра»
Силовики совместно с ФНС проверяют бухгалтерскую документацию сети. Помимо магазинов в Москве они пришли с обысками в связанные с «Красной икрой» компании в Приморском крае и на Сахалине, сообщили источники агентств
Фото: krasikra / VK

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ее региональных подразделений совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) проводят обыски в сети магазинов «Красная икра» в Москве, а также в связанных с компанией организациях в Приморском крае и на Сахалине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, а также на агентство ТАСС, ссылавшееся на источник в правоохранительных органах.

Про обыски у сети «Красная икра» знает и источник РБК в рыбной индустрии. Собеседник подтвердил, что у ФНС были налоговые претензии к компании. Он также указал, что в сети не принимают к оплате банковские карты.

Следственные мероприятия проводятся как в торговых точках, так и на складах компании. Силовики также изымают документы.

По словам собеседников агентств, у спецслужб есть вопросы к руководству «Красной икры» по поводу уплаты налогов, а также подозрения в возможном участии в сомнительных финансовых операциях. Вся сеть раздроблена на множество юрлиц, которые применяют патентную систему налогообложения, добавил источник «Интерфакса».


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Товарный знак «Сахалин Рыба», согласно данным Роспатента, был зарегистрирован в марте 2017 года. Его правообладателем является Александр Борисик. По данным ЕГРЮЛ, он же гендиректор и бенефициар зарегистрированного в Москве ООО «Сахалинская рыба», которая занимается оптовой торговлей рыбой и консервами из морепродуктов. Согласно данным СПАРК, выручка этой компании в 2017 году составила 443,8 млн руб., чистая прибыль — 18,8 млн руб. (по сравнению с 2016 годом чистая прибыль выросла в 3,2 раза). Сайт сети магазинов «Красная икра» расположен по адресу, зарегистрированному на фамилию владельца, — www.borisik.ru.

За последние годы сеть «Красная икра» сильно увеличила продажи, говорит РБК вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин. По оценкам Фомина, на долю сети приходилось около 40-50% всех продаж красной икры в Москве. При этом цены в магазинах «Красная икра» были ниже, чем у конкурентов, указывает он: красная икра там продавалась в среднем на 20% дешевле, чем у сетевых ретейлеров.

Авторы: Анна Трунина, Елена Сухорукова
Теги: красная икра, обыски, ФСБ
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