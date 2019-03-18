ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра»

Силовики совместно с ФНС проверяют бухгалтерскую документацию сети. Помимо магазинов в Москве они пришли с обысками в связанные с «Красной икрой» компании в Приморском крае и на Сахалине, сообщили источники агентств

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ее региональных подразделений совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) проводят обыски в сети магазинов «Красная икра» в Москве, а также в связанных с компанией организациях в Приморском крае и на Сахалине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, а также на агентство ТАСС, ссылавшееся на источник в правоохранительных органах.

Про обыски у сети «Красная икра» знает и источник РБК в рыбной индустрии. Собеседник подтвердил, что у ФНС были налоговые претензии к компании. Он также указал, что в сети не принимают к оплате банковские карты.

Следственные мероприятия проводятся как в торговых точках, так и на складах компании. Силовики также изымают документы.

По словам собеседников агентств, у спецслужб есть вопросы к руководству «Красной икры» по поводу уплаты налогов, а также подозрения в возможном участии в сомнительных финансовых операциях. Вся сеть раздроблена на множество юрлиц, которые применяют патентную систему налогообложения, добавил источник «Интерфакса».



