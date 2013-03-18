В "ЕР" разберутся с массовым выходом из партии в Красноярском крае

В Красноярский край, где, по сообщению местных СМИ, 50 членов "Единой России" положили партбилеты на стол, вылетит руководство партии. Об этом сообщил секретарь генсовета единороссов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Фото: ИТАР-ТАСС

По словам С.Неверова, информация о выходе полусотни человек из "Единой России" в Абаканском районе Красноярского края пока не подтверждается руководством местного отделения партии. Чтобы разобраться в ситуации, в Абаканский район будет направлен глава департамента по Сибирскому федеральному округу центрального исполкома "ЕР".

Напомним, сегодня в СМИ появилось сообщение о том, что 50 членов "Единой России" покинули ее ряды, написав открытое письмо, в котором мотивируют свой поступок тем, что не хотят, чтобы их "считали за воров" лишь потому, что они состоят в "ЕР". В письме также жесткой критике подвергается руководитель Абаканского района Михаил Кривицкий. Авторы письма подчеркивают, что недовольство местного населения партией усиливается.