В Казахстане обязали зарубежных артистов согласовывать выступления

Согласно подписанному Токаевым закону, зарубежные исполнители обязаны согласовывать содержание выступления с властями. Вице-министр культуры страны Кочетов заявил, что закон направлен против угроз национальному строю Казахстана

Фото: Владимир Третьяков / Shutterstock

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому организаторы выступлений зарубежных артистов и сами артисты обязаны согласовывать содержание выступления с властями. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки и развития креативных индустрий». В настоящее время текст закона публикуется в печати, пишет пресс-служба.

Informburo.kz изложило содержание нормативного акта. Согласно документу, организаторы массовых культурных событий с участием иностранных артистов обязаны согласовывать порядок их проведения с уполномоченным органом не позднее чем за 30 рабочих дней. Мероприятие могут запретить или приостановить, если его содержание нарушает установленные запреты.

Сенат Казахстана принял закон 6 февраля. Tengrinews писало, что документ вносит изменения сразу в четыре закона: «О культуре», «О кинематографии», «О государственной молодежной политике» и «О государственном имуществе».

Вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов отмечал, что иностранные артисты ранее не заключали никаких договоров, когда приезжали с концертами в страну. По его словам, они самостоятельно находили площадку и начинали продавать билеты.

Комментируя новый закон, вице-министр заявил: «Эти обязательства в первую очередь связаны с композициями, которые он исполняет, чтобы они [песни] не подрывали национальный строй нашей страны. Не пропагандировали порнографию, употребление наркотиков» (цитата по Informburo.kz).

Youth.kz пишет, что в 2026 году Казахстан с выступлениями посетят Gorillaz, Deep Purple, бывший лидер The White Stripes Jack White, швейцарская электронная группа Kadebostany, а также такие рэп-группы и исполнители, как Tyga, Timbaland, Nicole Scherzinger, Flo Rida, Keri Hilson и Busta Rhymes.