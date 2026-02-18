 Перейти к основному контенту
Интерес зумеров к 90-м объяснили «этнографическим туризмом»

Поколение Z испытывает ностальгию по 90-м, в которых не жило — это эскапизм от неудовлетворенности настоящим, считают психологи. Молодежь привлекает внешняя атрибутика эпохи, но ровно до тех пор, пока это не затрагивает их всерьез
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Поколение Z (родившиеся в 1997–2012 годах) сталкивается с феноменом ностальгии по непрожитым временам, который во многом является «вызовом самим себе». Об этом в эфире программы «Медиатренды» на Радио РБК рассказал доцент факультета психологии МГУ Александр Рикель.

«Оно [поколение Z] росло в благополучные, спокойные годы, а потом ему раз — и показывают, смотри «Слово пацана», смотри, что люди делали вообще. Они думают: «О, вот это прикольно». На самом деле не могу сказать, что мы это исследовали, но рискну предположить, что это то, как один мой друг и товарищ называет такой «этнографический туризм». Они проникаются вот этой культурой 90-х, но на уровне жвачки Love Is, прикольных атрибутов, песен группы «Мираж» и вот этих цветных лосин. И это прикольно, ровно пока тебя это не затрагивает», — сказал Рикель.

Кто такие зумеры, простыми словами
Экономика образования
Фото:Pexels

Эксперт по поколенческой теории, профессор кафедры философии и теории права Волгоградского государственного университета Андрей Макаров добавил, что также существует фактор негативизма, когда поколение не устраивает то, что есть сейчас. По его словам, интерес зумеров к 90-м — это своего рода эскапизм.

При этом миллениалам, по его словам, «некогда тосковать», потому что им нужно зарабатывать деньги, чтобы кормить зумеров.

Поколение миллениалов на сегодняшний день является самым счастливым в любви и романтических отношениях, показали результаты опроса Ipsos. Так, своими супругами или партнерами довольны 84% мужчин-миллениалов и 82% женщин. При этом среди поколения Z парой довольны 82% мужчин и 83% женщин.

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Евгения Стогова Евгения Стогова
зумеры миллениалы Поколения поколение Z поколение Y
