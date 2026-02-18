Интерес зумеров к 90-м объяснили «этнографическим туризмом»
Поколение Z (родившиеся в 1997–2012 годах) сталкивается с феноменом ностальгии по непрожитым временам, который во многом является «вызовом самим себе». Об этом в эфире программы «Медиатренды» на Радио РБК рассказал доцент факультета психологии МГУ Александр Рикель.
«Оно [поколение Z] росло в благополучные, спокойные годы, а потом ему раз — и показывают, смотри «Слово пацана», смотри, что люди делали вообще. Они думают: «О, вот это прикольно». На самом деле не могу сказать, что мы это исследовали, но рискну предположить, что это то, как один мой друг и товарищ называет такой «этнографический туризм». Они проникаются вот этой культурой 90-х, но на уровне жвачки Love Is, прикольных атрибутов, песен группы «Мираж» и вот этих цветных лосин. И это прикольно, ровно пока тебя это не затрагивает», — сказал Рикель.
Эксперт по поколенческой теории, профессор кафедры философии и теории права Волгоградского государственного университета Андрей Макаров добавил, что также существует фактор негативизма, когда поколение не устраивает то, что есть сейчас. По его словам, интерес зумеров к 90-м — это своего рода эскапизм.
При этом миллениалам, по его словам, «некогда тосковать», потому что им нужно зарабатывать деньги, чтобы кормить зумеров.
Поколение миллениалов на сегодняшний день является самым счастливым в любви и романтических отношениях, показали результаты опроса Ipsos. Так, своими супругами или партнерами довольны 84% мужчин-миллениалов и 82% женщин. При этом среди поколения Z парой довольны 82% мужчин и 83% женщин.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США