В Ереване при перестрелке один человек погиб и девять пострадали

В Ереване произошла перестрелка, в результате которой ранения получили девять человек, еще один скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело против группы лиц по статье о покушении на убийство и незаконном хранении оружия

Фото: frantic00 / Shutterstock

В административном районе Еревана Ачапняк произошла стрельба, в результате которой пострадали десять человек, пишут местные новостные порталы Pastinfo и Armlife.am.

По их данным, семь человек были доставлены в медицинский центр, один там скончался, еще двое находятся в тяжелом состоянии. На месте стрельбы работают правоохранители и медицинские службы. Детали случившегося не уточняются, также нет информации, кто открыл огонь.

По данным Shamshyan, на улице Абеляна, 9, произошла перестрелка. Огонь велся из автомата и пистолета, говорится в публикации. Возбуждено уголовное дело против группы лиц по статье о покушении на убийство, незаконном хранении, ношении и использовании оружия и боеприпасов. На месте стрельбы обнаружены несколько гильз, нож и автомобиль Lexus со следами от пуль. Полиция устанавливает личности пострадавших и погибшего, а также владельца автомобиля, говорится в публикации.

В 2024 году в Котайкской области Армении иностранец открыл стрельбу в отделении полиции, в результате были ранены он и два сотрудника ведомства. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве рассказали, что автомат Калашникова, из которого стрелял иностранец, находился под столом в дежурной части.