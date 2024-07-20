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В Армении иностранец открыл стрельбу из автомата в отделении полиции

В Армении иностранец открыл стрельбу в отделении МВД, ранены двое полицейских
Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

В Котайкской области Армении иностранец открыл стрельбу в отделении полиции, в результате ранены он и два сотрудника ведомства, сообщил агентству «Новости-Армения» пресс-секретарь армянского МВД Нарек Саркисян.

Инцидент произошел в ночь на 20 июля, около 0:50 по местному времени (23:50 мск). По словам Саркисяна, иностранный гражданин был приглашен в Котайкское отделение полиции, где, «намереваясь нанести себе вред, взял автомат одного из полицейских и открыл стрельбу».

По данным агентства, стрелявший — мужчина 45–50 лет, он и один из полицейских были доставлены в больницу.

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Фото:UA.National.Police / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

МВД Армении начало расследование. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве рассказали, что автомат Калашникова, из которого стрелял иностранец, находился под столом в дежурной части.

Когда задержанный схватил его, пытаясь совершить самоубийство, сотрудники полиции хотели отобрать оружие, однако также были ранены. Один из полицейских получил ранение пальца, другой — ладони. Стрелявший ранил себя в грудь.

«Sputnik Армения» пишет, что стрельбу устроил гражданин Ирака.

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Теги
Армения стрельба отделение полиции МВД полицейские иностранцы
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