В Армении иностранец открыл стрельбу из автомата в отделении полиции

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

В Котайкской области Армении иностранец открыл стрельбу в отделении полиции, в результате ранены он и два сотрудника ведомства, сообщил агентству «Новости-Армения» пресс-секретарь армянского МВД Нарек Саркисян.

Инцидент произошел в ночь на 20 июля, около 0:50 по местному времени (23:50 мск). По словам Саркисяна, иностранный гражданин был приглашен в Котайкское отделение полиции, где, «намереваясь нанести себе вред, взял автомат одного из полицейских и открыл стрельбу».

По данным агентства, стрелявший — мужчина 45–50 лет, он и один из полицейских были доставлены в больницу.

МВД Армении начало расследование. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве рассказали, что автомат Калашникова, из которого стрелял иностранец, находился под столом в дежурной части.

Когда задержанный схватил его, пытаясь совершить самоубийство, сотрудники полиции хотели отобрать оружие, однако также были ранены. Один из полицейских получил ранение пальца, другой — ладони. Стрелявший ранил себя в грудь.

«Sputnik Армения» пишет, что стрельбу устроил гражданин Ирака.