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Общество ,  
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РЖД решили лишать бонусов за хулиганство и пьянство в поездах

За распитие алкоголя с поезда могут снять, а теперь и лишить всех накопленных баллов в «РЖД Бонус». С начала года такую меру списания баллов применили к 100 пассажирам-нарушителям
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За употребление алкоголя или хулиганство в поездах компания «РЖД» решила лишать пассажиров-нарушителей баллов своей бонусной программы, сообщается на сайте перевозчика.

«Теперь за распитие в пути следования спиртных напитков, хулиганство или иные правонарушения с персонального счета участника программы лояльности будут списаны накопленные баллы в полном объеме», — говорится в сообщении. Это внесено в правила программы лояльности.

С начала года за нарушения более 100 человек были наказаны лишением бонусных баллов.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Участники бонусной программы РЖД копят по одному баллу с каждого 3,34 руб. от цены билета (то есть бонусами возвращается примерно 30% стоимости поездки). Бонусные баллы можно тратить на покупку билетов в вагонах класса купе, СВ и люкс и сидячих (если это поезда ФПК), а также в «Сапсанах» и «Ласточках» (если перевозчик — ДОСС).

Минимальная цена билета в баллах для поездов — 3 тыс. баллов (при покупке билета на сидячее место в скором поезде 800-й нумерации у ФПК или на «Ласточку» ДОСС на расстояние до 500 км). Например, поездка в «Сапсане» обойдется в 7 тыс. бонусов. Максимальная может достигать 330 тыс. баллов (за поездку в вагоне люкс на расстояние свыше 5 тыс. км).

За употребление спиртных напитков на железнодорожном транспорте пассажира могут снять с поезда, а если он придет в нетрезвом виде на посадку — не пустить его в поезд. В вагонах и тамбурах также запрещено курение.

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РЖД бонусы нарушение правил
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