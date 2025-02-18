РЖД решили лишать бонусов за хулиганство и пьянство в поездах
За употребление алкоголя или хулиганство в поездах компания «РЖД» решила лишать пассажиров-нарушителей баллов своей бонусной программы, сообщается на сайте перевозчика.
«Теперь за распитие в пути следования спиртных напитков, хулиганство или иные правонарушения с персонального счета участника программы лояльности будут списаны накопленные баллы в полном объеме», — говорится в сообщении. Это внесено в правила программы лояльности.
С начала года за нарушения более 100 человек были наказаны лишением бонусных баллов.
Участники бонусной программы РЖД копят по одному баллу с каждого 3,34 руб. от цены билета (то есть бонусами возвращается примерно 30% стоимости поездки). Бонусные баллы можно тратить на покупку билетов в вагонах класса купе, СВ и люкс и сидячих (если это поезда ФПК), а также в «Сапсанах» и «Ласточках» (если перевозчик — ДОСС).
Минимальная цена билета в баллах для поездов — 3 тыс. баллов (при покупке билета на сидячее место в скором поезде 800-й нумерации у ФПК или на «Ласточку» ДОСС на расстояние до 500 км). Например, поездка в «Сапсане» обойдется в 7 тыс. бонусов. Максимальная может достигать 330 тыс. баллов (за поездку в вагоне люкс на расстояние свыше 5 тыс. км).
За употребление спиртных напитков на железнодорожном транспорте пассажира могут снять с поезда, а если он придет в нетрезвом виде на посадку — не пустить его в поезд. В вагонах и тамбурах также запрещено курение.
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