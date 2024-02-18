«Оппенгеймер» и «Убийцы цветочной луны» стали лучшими фильмами по версии BAFTA

«Оппенгеймер» и «Убийцы цветочной луны» победили в премии BAFTA

«Оппенгеймер» и «Убийцы цветочной луны» стали стали лучшими фильмами по версии BAFTA. Сыгравший физика Роберта Оппенгеймера Киллиан Мерфи признан лучшим мужским актером, а Кристофер Нолан — лучшим режиссером

Биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» и драма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» признаны лучшими фильмами по версии британской киноакадемии BAFTA, передает Variety.

При этом «Оппенгеймер» победил в семи номинациях из 13, на которые претендовал. Так, он получил признание в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мерфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни — младший), «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая операторская работа» и «Лучший монтаж».

«Оппенгеймер» вышел в американский прокат в июле 2023 года. Он повествует о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера который стоял во главе американских разработок ядерного оружия. Мировые сборы картины превышают $950 млн.

На втором месте по числу «Бронзовых масок» (пять) идет лента «Бедные-несчастные» (Poor Things) Йоргоса Лантимоса. Также лучшими фильмами в этом году признали «Оставленные» (The Holdovers) режиссуры Александра Пэйна и «Анатомию падения» Жюстины Трие.

Американская актриса Эмма Стоун получила премию BAFTA за лучшую женскую роль (сыграла Беллу Бакстер в фильме «Бедные-несчастные»). Награду «Восходящая звезда» получила 26-летняя британская актриса Мия МакКенна-Брюс за главную роль в фильме «Как заниматься сексом».

Лучшим анимационным фильмом по версии BAFTA стал «Мальчик и цапля» Хаяо Миядзаки и Тосио Судзуки. Победителем среди документального кино признали «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова.