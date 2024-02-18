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Эксперты объяснили запрет на выращивание ипомеи трехцветной в России

Ботаник Литвинова указала на сложности контроля за распространением ипомеи
Контролировать распространение ипомеи трехцветной сложно из-за быстрого «одичания», считает эксперт. Ранее кабмин ввел уголовную ответственность за выращивание популярного дачного цветка из-за содержания запрещенных веществ
Фото: Horst Sollinger / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Horst Sollinger / imagebroker.com / Global Look Press

В семенах популярного дачного цветка ипомеи трехцветной содержится эргин — токсичное вещество, оборот которого запрещен действующим законодательством, рассказала РБК старший научный сотрудник ФГБУ «Астраханский государственный заповедник» Наталья Литвинова. Ранее кабмин опубликовал постановление, согласно которому вводится уголовная ответственность за выращивание этого растения в крупных объемах.

«Однако возникает ряд вопросов, связанных с данным запретом, а именно: каким образом будет осуществляться идентификация вида обнаруженных растений? В роду ипомей есть, помимо трехцветной, еще ряд видов с очень сходными на вид цветками, например ипомея голубая и ипомея пурпурная, включающие целый ассортимент сортов, весьма популярных среди садоводов. Кроме того, данный вид растений крайне неприхотлив и легко дичает, что делает контроль за его распространением довольно сложным», — рассказала Литвинова.

По ее словам, в перечне задач по контролю за распространением нежелательных растений прибавилась еще одна, и далеко не такая простая, как для граждан, так и для контролирующих организаций. Эксперт сочла ее выполнение нереальным.

«Согласно законопроекту, ответственность наступает при культивации от десяти кустов и более, а также хранении и/или получении трех граммов и более семян этого цветка, который отныне отнесен к содержащему нарковещества. До десяти кустов может наступить административная ответственность. В части рассады тоже надо быть аккуратнее, поскольку это тоже является формой культивации данного растения, для которого и семена нужны для посадки рассады. Так что это теперь криминальная флора», — пояснил РБК адвокат, партнер юридической компании «Рустам Курмаев и Партнеры» Дмитрий Горбунов.

В России запретили выращивать ипомею трехцветную
Общество
Фото:R. Koenig / blickwinkel / Global Look Press

Законодательные изменения, предусматривающие запрет на выращивание ипомеи, были внесены в список наркотических средств и прекурсоров. Согласно постановлению правительства выращивание от десяти до 100 кустов ипомеи трехцветной будет классифицироваться как преступление в крупном размере, свыше 100 кустов — в особо крупном размере. Документ также предусматривает запрет на выращивание гармалы и турбины щитковидной. Нарушение ст. 231 УК (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) предусматривает максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы

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Теги
Юлия Овчинникова, Яна Баширова
Россия наркотик
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