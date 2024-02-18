В России запретили выращивать ипомею трехцветную

В России ввели уголовную ответственность за выращивание популярного дачного цветка — ипомеи трехцветной, следует из постановления правительства, которое подписал премьер Михаил Мишустин.

В соответствии с текстом документа выращивание десяти и более кустов ипомеи наказуемо по ст. 231 УК (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Максимальное наказание по этой статье — до восьми лет лишения свободы.

Выращивание от десяти до 100 кустов цветка будет классифицироваться как преступление в крупном размере, более 100 кустов — в особо крупном размере.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов пояснил «РИА Новости», что в семечках ипомеи содержатся галлюциногенные вещества. По его словам, теперь к уголовной ответственности могут привлечь за хранение или получение от трех граммов семян этого вида.

Кроме того, в России запретили выращивать гармалу и турбину щитковидную.