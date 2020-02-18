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Россияне стали хуже относиться к Китаю на фоне коронавируса

Доля россиян, которые хорошо относятся к Америке и Европе, сильно увеличилось за два года. При это выросло и число россиян, которые на фоне коронавируса стали хуже относится к Китаю
Фото: Miguel Candela / Zuma / ТАСС

Почти две трети россиян (65%) заявили, что хорошо относятся к Китаю, следует из опроса «Левада-центра». Доля респондентов, давших такой ответ, сократилась по сравнению с ноябрем прошлого года, когда их было 72%, пишет «Коммерсантъ».

Одновременно выросла доля тех, кто относится к КНР негативно — с 18% до 24%.

Подобные изменения стоит рассматривать как колебания, «вызванные паникой вокруг эпидемии коронавируса», считает социолог «Левада-центра» Карина Пипия. По ее словам, когда эпидемия завершится, положительное отношение вернется на уровень в районе 70%.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. К 18 февраля выявлено более 73 тыс. случаев заражения, 1873 человека погибли.

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В то же время доля респондентов, положительно относящихся к США составила 42% (в январе 2018 года их было 25%), а к ЕС — 49% (против 32% в 2018-м).

По мнению 67% опрошенных, Россия должна относиться к Западу как к партнеру, еще 11% считают, что как к другу. Соперника в Западе видят 16% россиян.

Большинство респондентов (61%) считают, что у стран-членов НАТО нет причин опасаться России, тогда как 35% заявили, что причины для этого есть. Одновременно 52% говорят, что Москва должна сохранять бдительность по отношению к НАТО, а 44% считают, что опасаться нечего.

По словам Пипии, пик антизападных настроений в прошлом, а отношение россиян к США и ЕС почти вернулось к докрымскому периоду и слабо реагирует на «медийную повестку».

Опрос проводился 23 — 29 января по репрезентативной всероссийской выборке в городах и селах. В нем приняли участие 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 регионах России, уточняет «Интерфакс».

Автор: Константин Нагаев
Теги: социологи, Китай, вирус
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