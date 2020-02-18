Россияне стали хуже относиться к Китаю на фоне коронавируса

Доля россиян, которые хорошо относятся к Америке и Европе, сильно увеличилось за два года. При это выросло и число россиян, которые на фоне коронавируса стали хуже относится к Китаю

Фото: Miguel Candela / Zuma / ТАСС

Почти две трети россиян (65%) заявили, что хорошо относятся к Китаю, следует из опроса «Левада-центра». Доля респондентов, давших такой ответ, сократилась по сравнению с ноябрем прошлого года, когда их было 72%, пишет «Коммерсантъ».

Одновременно выросла доля тех, кто относится к КНР негативно — с 18% до 24%.

Подобные изменения стоит рассматривать как колебания, «вызванные паникой вокруг эпидемии коронавируса», считает социолог «Левада-центра» Карина Пипия. По ее словам, когда эпидемия завершится, положительное отношение вернется на уровень в районе 70%.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. К 18 февраля выявлено более 73 тыс. случаев заражения, 1873 человека погибли.