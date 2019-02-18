Росприроднадзор нашел нарушения при съемках картины студии Михалкова

Росприроднадзор нашел признаки нарушения законодательства в установке деревянного настила на льду реки Мойки в Петербурге. Ранее СМИ сообщили, что настил установили для съемок нового фильма студии Никиты Михалкова

Фото: Росприроднадзор

Инспекторы Росприроднадзора провели осмотр участка реки Мойки в Санкт-Петербурге, на льду которой установлен деревянный настил голубого цвета. Специалисты пришли к заключению, что красящее вещество, которым покрыта конструкция, может привести к загрязнению акватории реки. Сообщение об этом размещено ​на сайте Росприродназдора.

Поводом для проверки стали обращения жителей города, сообщивших об установке деревянного настила в районе дома 14 по набережной Мойки.

«<...> на льду реки появился настил голубого цвета. Чем обработаны понтоны, неизвестно, — говорится в документе. — Однако уже сейчас заметно, что вещество, которым обработан настил, легко растворимо: при таянии лед приобретает голубой оттенок».

Ведомство отмечает, что «представитель администрации не смог пояснить происхождение настила».