Росприроднадзор нашел нарушения при съемках картины студии Михалкова

Инспекторы Росприроднадзора провели осмотр участка реки Мойки в Санкт-Петербурге, на льду которой установлен деревянный настил голубого цвета. Специалисты пришли к заключению, что красящее вещество, которым покрыта конструкция, может привести к загрязнению акватории реки. Сообщение об этом размещено на сайте Росприродназдора.
Поводом для проверки стали обращения жителей города, сообщивших об установке деревянного настила в районе дома 14 по набережной Мойки.
«<...> на льду реки появился настил голубого цвета. Чем обработаны понтоны, неизвестно, — говорится в документе. — Однако уже сейчас заметно, что вещество, которым обработан настил, легко растворимо: при таянии лед приобретает голубой оттенок».
Ведомство отмечает, что «представитель администрации не смог пояснить происхождение настила».