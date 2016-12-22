Опубликована видеозапись нападения на прихожан у церкви в Кизляре

Момент нападения на церковь в Кизляре, которое произошло 18 февраля, засняли очевидцы. Всего жертвами стрельбы, которую открыл местный житель, стали пять женщин. Преступник был убит правоохранителями

Фото: Пятый канал / twitter

Очевидцы сняли на видео момент нападения на прихожан православного храма в Кизляре, жертвами которого стали пять человек. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Запись велась из окна дома, расположенного за сквером напротив церкви.

Видео: Пятый канал / twitter

По данным Следственного управления СКР по Республике Дагестан, 18 февраля местный житель 1995 года рождения, имя которого не называется, открыл стрельбу из ружья по выходившим из храма женщинам. В результате были убиты четыре женщины, еще одна, по данным республиканского минздрава, скончалась в больнице во время операции.

«При попытке задержания нападавшего последний ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность нападавшего уже установлена», — говорится в сообщении СК. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с отягчающими обстоятельствами) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).