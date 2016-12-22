Опубликована видеозапись нападения на прихожан у церкви в Кизляре

Очевидцы сняли на видео момент нападения на прихожан православного храма в Кизляре, жертвами которого стали пять человек. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Запись велась из окна дома, расположенного за сквером напротив церкви.
По данным Следственного управления СКР по Республике Дагестан, 18 февраля местный житель 1995 года рождения, имя которого не называется, открыл стрельбу из ружья по выходившим из храма женщинам. В результате были убиты четыре женщины, еще одна, по данным республиканского минздрава, скончалась в больнице во время операции.
«При попытке задержания нападавшего последний ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность нападавшего уже установлена», — говорится в сообщении СК. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с отягчающими обстоятельствами) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).