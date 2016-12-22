Настоятель храма рассказал подробности расстрела у церкви в Дагестане

Настоятель храма Георгия Победоносца в Дагестане отец Павел рассказал РБК детали стрельбы около церкви, в результате которой погибли четыре человека.



«Сегодня около 16 часов у нас было закончено богослужение, люди стали выходить. Неизвестный человек с бородой бежал к храму с криками «Аллаху акбар» и смертельно ранил четырех, ранил еще трех людей, а также двух сотрудников полиции. Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашел внутрь. У него было ружье и нож. Его ликвидировали приехавшие сотрудники полиции, предварительно окружив. Сейчас его личность устанавливают», — рассказал он.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 февраля, на масленичных гуляньях в городе Кизляр. Неизвестный пришел к церкви и открыл огонь по толпе. В результате, по данным МВД , погибли четыре женщины, ранения получили три человека, а именно местная жительница, полицейский и боец Росгвардии. Нападавший был убит сотрудниками правоохранительных органов. В Министерстве здравоохранения Республики Дагестан сообщили ТАСС , что в больницу после стрельбы поступили пять раненых.

По словам источника «Интерфакса», рядом со стрелявшим была женщина, которая является его супругой. Когда ее муж открыл огонь, она скрылась, но затем была задержана полицией. В МВД сообщили, что мужчина вел огонь из охотничьего ружья. В региональном СК рассказали «РИА Новости», что личность стрелка была установлена и он является местным жителем, ему было 23 года. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), отметили в ведомстве.