В Подмосковье осудили членов похищавшей земли Минобороны ОПГ

В Московской области Серпуховский городской суд признал виновными участников преступного сообщества (ОПС), которое занималось хищением федеральных земель. В преступлениях были замешаны бывшие чиновники. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

«Лидер и пять активных членов ОПС признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем») УК», — уточняется в сообщении.

Осуждены Николай Павлинов (17 лет лишения свободы с ограничением свободы на год), Олег Большаков (16 лет с ограничением свободы на год), Игорь Родченков (15 лет с ограничением свободы на год), Аркадий Бабаев (девять лет с ограничением свободы на восемь месяцев) и Дмитрий Устинов (семь лет с ограничением свободы на восемь месяцев). Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий уточнила ТАСС, что еще один фигурант дела объявлен в международный розыск. Кроме того, Андрей Василенко, которого следствие считает соучастником осужденных, умер до вынесения приговора.