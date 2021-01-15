Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 73,8 (+0,27) Инвестиции, 14 янв, 12:26
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 89,65 (-0,14) Инвестиции, 14 янв, 12:26
В Крыму сняли ограничения на работу кафе и ресторанов Общество, 02:00 Винокур поделился воспоминаниями о Грачевском Общество, 01:47 С девяти до шести: как компании подстраивают офисы под новую реальность РБК и СберМаркет, 01:46 В Подмосковье осудили членов похищавшей земли Минобороны ОПГ Общество, 01:21 Байден представил план по восстановлению экономики на $1,9 трлн Экономика, 01:07 Подарок на века: как выбрать по знаку зодиака РБК «Стиль» и Алроса, 00:35 Ярмольник назвал имя умершего Грачевского синонимом «Ералаша» Общество, 00:27 Госдеп напомнил компаниям о санкциях за участие в «Северном потоке-2» Политика, 00:14 Мораторий сократил число корпоративных банкротств в России Экономика, 00:11 Актер Емельянов поделился воспоминаниями о Грачевском Общество, 00:02 В год пандемии в России произошел бум личных банкротств Финансы, 00:00 Названы регионы с самым высоким спросом россиян на банкротство без суда Финансы, 00:00 Bloomberg узнал сроки завершения строительства «Северного потока-2» Бизнес, 00:00 Как продлить новогоднее настроение РБК и Okko, 14 янв, 23:50
Общество ,  
0 

В Подмосковье осудили членов похищавшей земли Минобороны ОПГ

В Московской области Серпуховский городской суд признал виновными участников преступного сообщества (ОПС), которое занималось хищением федеральных земель. В преступлениях были замешаны бывшие чиновники. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

«Лидер и пять активных членов ОПС признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем») УК», — уточняется в сообщении.

ФСБ раскрыла похищавшую земли Минобороны ОПГ с участием чиновников
Общество
Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Осуждены Николай Павлинов (17 лет лишения свободы с ограничением свободы на год), Олег Большаков (16 лет с ограничением свободы на год), Игорь Родченков (15 лет с ограничением свободы на год), Аркадий Бабаев (девять лет с ограничением свободы на восемь месяцев) и Дмитрий Устинов (семь лет с ограничением свободы на восемь месяцев). Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий уточнила ТАСС, что еще один фигурант дела объявлен в международный розыск. Кроме того, Андрей Василенко, которого следствие считает соучастником осужденных, умер до вынесения приговора.

О преступном сообществе, которое похищало государственную собственность, стало известно в 2017 году после ареста его организатора. По версии следствия, им был Павлинов, осужденный в итоге на 17 лет. Телеканал «Россия 24» назвал чеховского предпринимателя криминальным авторитетом по кличке Павлин.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Источник РБК сообщил, что подельники Павлинова проворачивали обманные схемы с землей в Чеховском районе Подмосковья, в том числе с участками Минобороны, лесного хозяйства, Росавтодора. ФСБ отметила, что злоумышленники причастны к хищению ценных земельных угодий и водных объектов.

ФСБ раскрыла сеть подпольных торговцев оружием
Общество

Как пояснила Врадий ТАСС, с октября 2011-го по август 2016 года 13 членов преступного сообщества незаконно приобрели право на девять земельных участков и два здания в Чеховском районе. Общая стоимость имущества — более 130 млн руб. Общая рыночная стоимость легализованных ОПС земельных участков и зданий составила не менее 60 млн руб.

В ФСБ указали, передает ТАСС, что осужденные члены ОПС привлекли к незаконной деятельности экс-руководителей и сотрудников кадастровой палаты и Росреестра по Московской области, администрации Чеховского района и городского округа Чехов. «В отношении бывших чиновников возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 159 («Мошенничество»), ст. 286 («Превышение должностных полномочий»), ст. 290 («Получение взятки») УК», — сообщили в ФСБ.

суд ОПГ ФСБ хищение Московская область
Материалы по теме
ФСБ раскрыла похищавшую земли Минобороны ОПГ с участием чиновников
Общество
ФСБ раскрыла сеть подпольных торговцев оружием
Общество
ТАСС узнал об аресте организатора хищения 136 млн руб. сотрудниками ФСБ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter