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В Иркутской области объявили награду за пропавший радиоактивный контейнер

В Иркутской области объявили награду за пропавший контейнер с цезием-137
Сотрудники «ТНГ-Групп» потеряли капсулу с радиоактивным веществом на прошлой неделе, когда ехали из Усть-Кута в Иркутской области к месту проведения исследований. Компания заверила, что цезий-137 не опасен, пока контейнер цел
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В Иркутской области ищут контейнер с находящимся внутри радиоактивным источником цезий-137 (ИГИ-Ц-4-2), сообщила РБК руководитель пресс-службы «ТНГ-Групп» Светлана Лукашова.

«ТНГ-Групп» входит в нефтесервисный холдинг «Таграс», компания объединяет промысловые, геологоразведочные и научно-производственные подразделения.

Цезий-137 используется в нефтяной и газовой промышленности для геофизических исследований в скважинах. Как сообщила Лукашова, 12 января сотрудники «ТНГ-Групп» выдвинулись на специально оборудованном автомобиле из города Усть-Кут к месту проведения исследования. «При движении в неблагоприятных погодных условиях (сильная метель, торосы) на дороге произошла утеря защитного контейнера. <...> Данный контейнер находился снаружи автомобиля, поэтому утеря была обнаружена только по прибытии», — сказала она.

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К поискам привлекли специалистов с дозиметрическим оборудованием, идут следственные мероприятия. По словам гендиректора «ТНГ-Групп» Яна Шарипова, это первый подобный инцидент в истории компании. Тому, кто найдет контейнер, предприятие готово выплатить 200 тыс. руб., сообщил он.

Как сообщали РЕН ТВ и телеграм-канал Baza, заявление в полицию об утере радиоактивной капсулы компания написала только 16 января; издания передавали, что группа, потерявшая цезий-137, направлялась к Чаяндинкому месторождению «Газпрома».

В компании заверили, что пока цезий-137 находится в защитном контейнере, он не угрожает здоровью человека и окружающей среде. Уровень радиационного фона на поверхности контейнера не превышает 0,5 мЗв/час (при величине мощности дозы до 0,6 мкЗв/час радиационная обстановка считается неопасной), на расстоянии 1 м от поверхности контейнера — 0,01 мЗв/час, 5 м — будет «абсолютно естественным для окружающей среды».

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Длительный контакт с цезием-137 может вызвать ожоги кожи, острую лучевую болезнь, рак и даже летальный исход, период полураспада вещества составляет 30 лет.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иркутская область радиоактивный контейнер месторождение
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