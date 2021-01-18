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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили менее 23 тыс. новых случаев коронавируса

По данным оперштаба, всего с начала эпидемии в стране диагностировали почти 3,6 млн случаев коронавируса, более 66 тыс. человек умерли
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

За прошедшие сутки в России диагностировали 22 857 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Количество летальных исходов среди заболевших COVID за сутки составило 471.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявили в следующих регионах:

  • Москва — 3679;
  • Санкт-Петербург — 3287;
  • Московская область — 1381;
  • Нижегородская область — 479;
  • Ростовская область — 393;
  • Свердловская область — 390;
  • Воронежская область — 388;
  • Красноярский край — 321;
  • Вологодская область — 310;
  • Челябинская область — 303.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 95 млн человек, подсчитал Университет Джонса Хопкинса, из них более 2 млн скончались.

Наибольшее количество случаев заражения приходится на США, где коронавирусом заболели свыше 23,9 млн человек. Следом идут Индия (более 10,5 млн) и Бразилия (более 8,4 млн).

Однако при расчете относительной смертности — на 1 млн жителей — лидеры рейтинга меняются.

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Страны с наибольшим количеством смертей от COVID-19 на 1 млн населения (данные сайта Worldometers):

  • Сан-Марино — 1913;
  • Бельгия — 1759;
  • Словения — 1530;
  • Италия — 1360;
  • Босния и Герцеговина — 1349;
  • Чехия — 1348;
  • Великобритания — 1311;
  • Северная Македония — 1297;
  • Лихтенштейн — 1283;
  • США — 1226.

Россия по этому показателю занимает 55-е место — 452 умерших от COVID на 1 млн жителей.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Владислав Гордеев
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