В России за сутки выявили менее 23 тыс. новых случаев коронавируса

По данным оперштаба, всего с начала эпидемии в стране диагностировали почти 3,6 млн случаев коронавируса, более 66 тыс. человек умерли

Фото: Антон Ваганов / Reuters

За прошедшие сутки в России диагностировали 22 857 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Количество летальных исходов среди заболевших COVID за сутки составило 471.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявили в следующих регионах:

Москва — 3679;

Санкт-Петербург — 3287;

Московская область — 1381;

Нижегородская область — 479;

Ростовская область — 393;

Свердловская область — 390;

Воронежская область — 388;

Красноярский край — 321;

Вологодская область — 310;

Челябинская область — 303.