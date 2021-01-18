В России за сутки выявили менее 23 тыс. новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России диагностировали 22 857 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
Количество летальных исходов среди заболевших COVID за сутки составило 471.
Наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявили в следующих регионах:
- Москва — 3679;
- Санкт-Петербург — 3287;
- Московская область — 1381;
- Нижегородская область — 479;
- Ростовская область — 393;
- Свердловская область — 390;
- Воронежская область — 388;
- Красноярский край — 321;
- Вологодская область — 310;
- Челябинская область — 303.