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Facebook извинился за перевод имени Си Цзиньпина как «гадюшник»

В компании пообещали решить проблемы с автоматическим переводом и разобраться в причинах случившегося
Фото: Nyein Chan Naing / AP

Компания Facebook извилась за перевод имени китайского лидера Си Цзиньпина, который проявился в официальном аккаунте Государственного секретаря Мьянмы Аун Сан Су Чжи, сообщает агентство Reuters.

Последняя написала на бирманском языке сообщение о встрече с китайским лидером. При автоматическом переводе записи на английский язык вместо имени Си Цзиньпина читатели могли увидеть слово «гадюшник».

Перевод заголовка местной газеты Irrawaddy на английский язык в результате звучал как «Обед приветствует президента гадюшника».

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В Facebook заявили, что не знают, как это произошло и пытаются разобраться в причинах случившегося. Там указали, что в данный момент перевод с бирманского на английский работает корректно. «Мы искренне извиняемся за то, что эта ошибка привела к оскорблению», - заявили в компании.

Facebook уже сталкивался с проблемами перевода с бирманского на английский в 2018 году, сообщал Reuters. Сначала компанию обвиняли в том, что она не смогла предотвратить распространение разжигающих ненависть к исповедующим ислам представителям народа рохинджа, потому что модераторы не знали ряда терминов в бирманском языке. Затем радикальные высказывания стали переводить с ошибками. Например, призыв убивать мусульман на английский перевели фразой «Мне не следовало бы иметь радугу в Мьянме». Закончилось все тем, что Facebook временно исключил функцию перевода с бирманского.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Мьянма, Си Цзиньпин
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