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Гибель Сулеймани ,  
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В Facebook сообщили об удалении записей в поддержку генерала Сулеймани

Компания Facebook и Instagram удаляют посты с поддержкой убитого иранского генерала Касема Сулеймани, объясняя свои действия соблюдением санкций США
Мужчина держит фотографию убитого США генерал-майора Ирана Касема Сулеймани (Фото: Nazanin Tabatabaee / WANA)

Американская компания Facebook и принадлежащая ей социальная сеть Instagram удаляют посты пользователей в поддержку командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого в результате авиаудара США 3 января. Об этом CNN заявил представитель Facebook.

Власти Ирана в знак протеста призвали граждан к «общенациональному судебному иску» против Instagram, создав специальный правительственный портал, на котором пользователи Facebook и Instagram могут размещать примеры записи, которые компания удалила, передает телеканал.

Представитель правительства Ирана Али Рабийи на своей странице в Twitter назвал действия Instagram «недемократичными». По его словам, блокируя записи «невинных иранцев», Facebook предоставляет право голоса «реальным террористам». «Мы действуем в соответствии с законами о санкциях США, в том числе теми, которые связаны с КСИР (Корпус стражей исламской революции) и его руководства», — говорится в заявлении представителя Facebook.

Как сообщает Coda Story, по меньшей мере 15 иранских журналистов сообщили, что из их учетных записей в Instagram были удалены посты в поддержку Сулеймани. Аккаунты СМИ, принадлежащих правительству Ирана, таких как информационное агентство Tasnim и газета Jamaran News, вовсе были заблокированы. «Это создает непосредственную угрозу свободе информации в Иране», — отметили в Международной федерации журналистов.

В апреле Instagram удалил страницу Сулеймани, когда КСИР была признана Соединенными Штатами террористической организацией. Тогда министр связи и информационных технологий Ирана Мохаммад-Джавад Азари Джахроми процитировал писателя Джорджа Р. Р. Мартина. «Вырывая язык у человека, вы не доказываете, что он лжец, а только говорите миру, что боитесь того, что он может сказать», — написал он в Twitter.

Социальные сети Facebook и Twitter в Иране заблокированы правительством, однако многие пользуются VPN и другими методами обхода блокировки. Instagram является одним из немногих приложений, еще не запрещенных правительством Тегерана. Платформа насчитывает около 24 млн активных пользователей в Иране и является важным средством коммуникации в стране.

В ночь на 3 января стало известно о гибели командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР иранского генерала Касема Сулеймани. Он был убит по личному распоряжению Дональда Трампа в результате американского авиаудара вблизи аэропорта Багдада. В Пентагоне атаку на Сулеймани назвали оборонительной, поскольку он представлял угрозу безопасности для американцев, находящихся в регионе. По словам президента США, иранского генерала «нужно было убрать давно». Иранские власти назвали авиаудар терроризмом и пообещали отомстить за смерть генерала, в Ираке одобрили план вывода американских войск из страны. В ответ 8 января Тегеран атаковал в Ираке базы американских военных. На фоне разгоревшегося конфликта Трамп объявил, что введет новые «жесткие» санкции в отношении Ирана, которые «будут действовать до тех пор, пока поведение Тегерана не изменится».

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Facebook, Касем Сулеймани, Иран
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