В Facebook сообщили об удалении записей в поддержку генерала Сулеймани

Компания Facebook и Instagram удаляют посты с поддержкой убитого иранского генерала Касема Сулеймани, объясняя свои действия соблюдением санкций США

Мужчина держит фотографию убитого США генерал-майора Ирана Касема Сулеймани (Фото: Nazanin Tabatabaee / WANA)

Американская компания Facebook и принадлежащая ей социальная сеть Instagram удаляют посты пользователей в поддержку командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого в результате авиаудара США 3 января. Об этом CNN заявил представитель Facebook.

Власти Ирана в знак протеста призвали граждан к «общенациональному судебному иску» против Instagram, создав специальный правительственный портал, на котором пользователи Facebook и Instagram могут размещать примеры записи, которые компания удалила, передает телеканал.

Представитель правительства Ирана Али Рабийи на своей странице в Twitter назвал действия Instagram «недемократичными». По его словам, блокируя записи «невинных иранцев», Facebook предоставляет право голоса «реальным террористам». «Мы действуем в соответствии с законами о санкциях США, в том числе теми, которые связаны с КСИР (Корпус стражей исламской революции) и его руководства», — говорится в заявлении представителя Facebook.

Как сообщает Coda Story, по меньшей мере 15 иранских журналистов сообщили, что из их учетных записей в Instagram были удалены посты в поддержку Сулеймани. Аккаунты СМИ, принадлежащих правительству Ирана, таких как информационное агентство Tasnim и газета Jamaran News, вовсе были заблокированы. «Это создает непосредственную угрозу свободе информации в Иране», — отметили в Международной федерации журналистов.