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Самолет SSJ100 не смог улететь из Челябинска из-за проблем с двигателем

Cамолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь из аэропорта Челябинска в Москву из-за проблем с двигателем, сообщили РБК в пресс-службе международного аэропорта «Челябинск».

«Мы ждем техников «Аэрофлота», которые должны прилететь и выяснить причину и устранить неисправность. В 07.55 по местному времени [должен был вылететь]», — сообщили в пресс-службе.

РБК направил запрос в авиакомпанию «Аэрофлот».

17 декабря самолет авиакомпании S7 вернулся в Новосибирск через два часа после вылета в Бангкок. Причиной стала техническая неисправность: как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, через час после взлета экипаж самолета зафиксировал повышенную вибрацию одного из двигателей, после чего принял решение о посадке. Один из пассажиров заявил NGS.RU, что слышал хлопок во время полета, другой добавил, что также видел вспышку в иллюминаторе. Для отправки в Бангкок пассажирам выделили другой самолет.

Теги: самолет, новости РБК
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