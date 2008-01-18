Мэр г.Корсакова, сбивший человека, осужден на 3 года условно

Корсаковский городской суд (Сахалинская область) вынес обвинительный приговор мэру города Геннадию Зливко. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что Г.Зливко, находясь за рулем автомобиля, сбил сторожа, закрывавшего ворота охраняемой территории.

По данным следствия, 23 июля 2005г. около полудня 48-летний Г.Зливко на внедорожнике Toyota Land Cruiser подъехал к охраняемой автостоянке и попытался припарковаться. Как сообщил сотрудникам прокуратуры охранник ООО "Тайгер Амур" Александр Липин, градоначальник хотел оставить машину, не имея пропуска на территорию автостоянки и не объяснив цели своего визита.

Охранник отказался пропустить мэра до того, как свяжется со своим руководством, и закрыл ворота стоянки. Тогда, по словам пострадавшего, глава администрации немного отъехал в сторону, дождался, пока охранник не откроет ворота, чтобы выпустить выезжающий со стоянки автомобиль, нажал на педаль газа и сбил Липина.

"При падении потерпевший получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении Генпрокуратуры. У охранника было диагностировано сотрясение мозга.

В ходе следствия прокуратурой было установлено, что охранник находился при исполнении своих должностных обязанностей и действовал в соответствии с инструкцией, в то время как Г.Зливко "превысил свои должностные полномочия, предоставленные ему, как главе муниципального образования, по беспрепятственному въезду на охраняемую территорию и игнорировал правомерные действия охранника".

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п."а" ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия) УК РФ. Г.Зливко назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно c испытательным сроком два года. Согласно приговору, осужденный не сможет в течение двух лет занимать руководящие должности в органах муниципальной власти.

Что же касается самого Г.Зливко, то он считает, что дело против него было сфабриковано. Напомним, что мэр г.Корсакова уже вступал в конфликт с прокуратурой и был оштрафован на 5 тыс. рублей. В апреле 2005г. Г.Зливко был признан районным судом виновным в административном правонарушении: глава города проигнорировал требование горпрокуратуры, которая вела проверку деятельности мэрии в имущественной сфере, предоставить необходимые документы.

Кстати, Г.Зливко известен еще и тем, что в 2005г. обвинил компанию "Сахалин Энерджи" в несанкционированном сбросе грунта, вынутого при проведении дноуглубительных работ в заливе Анива.