 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

Герой «Своего человека» заявил о выплате $100 тыс. для влияния на Байдена

WP: юрист заявил о выплате брату Байдена $100 тыс. для влияния на него
Юрист Скраггс рассказал, что в 1990-х заплатил младшему брату Джо Байдена $100 тыс., на тот момент сенатору, чтобы тот повлиял на старшего при рассмотрении законопроекта о табаке в конгрессе
Ричард Скраггс
Ричард Скраггс (Фото: Dianne Bond / wikipedia.org)

Адвокат Ричард Скраггс, который в 1990-х выиграл дело против табачных компаний США, во время разбирательств заплатил $100 тыс. младшему брату нынешнего президента Джо Байдена Джеймсу в надежде, что он повлияет на своего брата — на тот момент сенатора, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на юриста.

Скраггс был юристом в деле против табачных компаний в 1990-х. Несколько штатов требовали возместить им расходы по программе Medicaid за уход за людьми, страдающими от последствий курения. Юристы представили в суде инсайдерскую информацию, согласно которой табачные компании знали о вызываемом сигаретами привыкании, но скрывали эти данные. Это дело легло в основу сюжета фильма «Свой человек» режиссера Майкла Манна, который получил семь номинаций на «Оскар».

Согласно предложению прокурора Миссисипи Майкла Мура и команды юристов, табачные компании должны были выплатить компенсации в размере $365,5 млрд и дать согласие на регулирование со стороны Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) при определенных условиях, а также изменение предупреждающих надписей на пачках и ограничение рекламы табачной продукции.

Соглашение и регулирование в табачной сфере тогда обсуждались в конгрессе США. В 1997-м Скраггс встретился с сенатором Байденом, чтобы привлечь его на свою сторону, но ему не удалось это сделать, и он обратился к младшему брату политика. Деньги были выплачены несколькими чеками консалтинговой компании Джеймса Байдена и его жены Сары — Lion Hall в 1998 году за советы по поводу законопроекта.

«Я, вероятно, не нанял бы его, если бы он не был братом сенатора», — сказал Скраггс и отметил, что не знает, говорил ли Джеймс со старшим братом о голосовании, но выразил надежду, что такая беседа имела место.

Пол Фишман, адвокат Джеймса и Сары Байден, в комментарии для WP отрицает, что Байден-младший говорил на эту тему с братом.

В конгрессе США обвинили Байдена в получении чека на $200 тыс. от брата
Политика

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

Джо Байден, который прежде критиковал законопроект, стал его поддерживать, указывает газета. Однако документ в конечном счете не был принят конгрессом США. Несмотря на это, Скраггс и другие юристы заключили отдельные сделки между штатами и табачными компаниями на сумму $248 млрд, что позволило фирме адвоката, по его словам, получить от $300 млн до $400 млн чистой прибыли.

Как отмечает WP, эти данные стали актуальны в свете разбирательств, которые ведет палата представителей (ее контролируют республиканцы) в отношении президента Байдена и его родственников. В частности, Джеймс и Сара Байдены получили повестки для дачи показаний комитету по надзору нижней палаты конгресса, в повестках упоминалась их фирма Lion Hall.

Скраггс имел широкие связи с семьей нынешнего президента, указывает издание: например, адвокат брал Байдена-младшего на морскую прогулку для обсуждения сотрудничества в рамках одного из дел, а с Джо Байденом летал на мероприятие по сбору средств. Из-за этого Джеймс и Сара Байдены фигурировали в расследовании 2008 года, по итогу которого Скраггса приговорили к пяти годам тюрьмы за взятку.

Он заплатил $40 тыс. с целью подкупа судьи в рамках одного из дел. Вместе с ним приговоры были вынесены еще нескольким юристам. При этом, отмечает WP, ФБР в ходе расследования записала разговоры Скраггса и Байдена-младшего, который хотел создать с адвокатом совместную фирму, но брата президента расследование не коснулось. Фишман заявил, что Байдены не были в курсе незаконных действий потенциальных партнеров.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джо Байден США Конгресс США

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Спецпрокурор не исключил, что Хантер Байден предстанет перед судом
Политика
Комитет конгресса США одобрил расследование по импичменту Байдена
Политика
Адвокат сына Байдена счел политизированными обвинения в неуплате налогов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Премьер Италии назвала проблемой «исламизацию» Европы Политика, 22:58
Болгария назвала решение проблемы с вето Венгрии на членство в Шенгене Политика, 22:55
В Сирии сообщили об израильском обстреле окрестностей Дамаска Политика, 22:50
На Украине арестовали депутата, взорвавшего гранаты в Закарпатье Политика, 22:33
Посол допустил сохранение формата «все включено» в турецких отелях Экономика, 22:08
В Буэнос-Айресе ураган сломал символ города — железный цветок Общество, 22:04
В кабинете у Залужного нашли прослушку Политика, 22:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Герой «Своего человека» заявил о выплате $100 тыс. для влияния на Байдена Общество, 21:51
Reuters узнал о готовности Израиля и ХАМАС возобновить перемирие в Газе Политика, 21:43
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не забили друг другу голов в матче АПЛ Спорт, 21:30
Умер соучредитель крупнейшей китайской ИИ-компании SenseTime Тан Сяоу Общество, 21:29
Фицо заявил об использовании Западом Украины лишь для ослабления России Политика, 21:24
Директора управляющей компании задержали после отравления газом 9 человек Общество, 21:00
Федерация бокса пообещала помочь семье погибшего на турнире подростка Спорт, 20:44