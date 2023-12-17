Герой «Своего человека» заявил о выплате $100 тыс. для влияния на Байдена

Юрист Скраггс рассказал, что в 1990-х заплатил младшему брату Джо Байдена $100 тыс., на тот момент сенатору, чтобы тот повлиял на старшего при рассмотрении законопроекта о табаке в конгрессе

Ричард Скраггс (Фото: Dianne Bond / wikipedia.org)

Адвокат Ричард Скраггс, который в 1990-х выиграл дело против табачных компаний США, во время разбирательств заплатил $100 тыс. младшему брату нынешнего президента Джо Байдена Джеймсу в надежде, что он повлияет на своего брата — на тот момент сенатора, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на юриста.

Скраггс был юристом в деле против табачных компаний в 1990-х. Несколько штатов требовали возместить им расходы по программе Medicaid за уход за людьми, страдающими от последствий курения. Юристы представили в суде инсайдерскую информацию, согласно которой табачные компании знали о вызываемом сигаретами привыкании, но скрывали эти данные. Это дело легло в основу сюжета фильма «Свой человек» режиссера Майкла Манна, который получил семь номинаций на «Оскар».

Согласно предложению прокурора Миссисипи Майкла Мура и команды юристов, табачные компании должны были выплатить компенсации в размере $365,5 млрд и дать согласие на регулирование со стороны Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) при определенных условиях, а также изменение предупреждающих надписей на пачках и ограничение рекламы табачной продукции.

Соглашение и регулирование в табачной сфере тогда обсуждались в конгрессе США. В 1997-м Скраггс встретился с сенатором Байденом, чтобы привлечь его на свою сторону, но ему не удалось это сделать, и он обратился к младшему брату политика. Деньги были выплачены несколькими чеками консалтинговой компании Джеймса Байдена и его жены Сары — Lion Hall в 1998 году за советы по поводу законопроекта.

«Я, вероятно, не нанял бы его, если бы он не был братом сенатора», — сказал Скраггс и отметил, что не знает, говорил ли Джеймс со старшим братом о голосовании, но выразил надежду, что такая беседа имела место.

Пол Фишман, адвокат Джеймса и Сары Байден, в комментарии для WP отрицает, что Байден-младший говорил на эту тему с братом.

Джо Байден, который прежде критиковал законопроект, стал его поддерживать, указывает газета. Однако документ в конечном счете не был принят конгрессом США. Несмотря на это, Скраггс и другие юристы заключили отдельные сделки между штатами и табачными компаниями на сумму $248 млрд, что позволило фирме адвоката, по его словам, получить от $300 млн до $400 млн чистой прибыли.

Как отмечает WP, эти данные стали актуальны в свете разбирательств, которые ведет палата представителей (ее контролируют республиканцы) в отношении президента Байдена и его родственников. В частности, Джеймс и Сара Байдены получили повестки для дачи показаний комитету по надзору нижней палаты конгресса, в повестках упоминалась их фирма Lion Hall.

Скраггс имел широкие связи с семьей нынешнего президента, указывает издание: например, адвокат брал Байдена-младшего на морскую прогулку для обсуждения сотрудничества в рамках одного из дел, а с Джо Байденом летал на мероприятие по сбору средств. Из-за этого Джеймс и Сара Байдены фигурировали в расследовании 2008 года, по итогу которого Скраггса приговорили к пяти годам тюрьмы за взятку.

Он заплатил $40 тыс. с целью подкупа судьи в рамках одного из дел. Вместе с ним приговоры были вынесены еще нескольким юристам. При этом, отмечает WP, ФБР в ходе расследования записала разговоры Скраггса и Байдена-младшего, который хотел создать с адвокатом совместную фирму, но брата президента расследование не коснулось. Фишман заявил, что Байдены не были в курсе незаконных действий потенциальных партнеров.