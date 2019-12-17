В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

По данным СК, возглавляющая ООО «Блок-Монолит» Елена Маханек вместе с подельниками похитила у ОАО «Газпром газораспределение» не менее ₽21 млн

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).

По данным следствия, Маханек, возглавляющая ООО «Блок-Монолит», вступив в сговор с заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение» Олегом Ковалем и гендиректором ООО «Межрегионстрой» Александром Шульгой, похитила часть средств, выплаченных «дочкой» «Газпрома» за строительство объектов на территории Вологодской области.

«На счет подрядчика с декабря 2013 по апрель 2015 года за якобы выполненные работы было перечислено более 53 млн руб. В дальнейшем часть указанных денежных средств по указанию Коваля была перечислена на счета юридических лиц, подконтрольных Маханек и Шульге. Таким образом, в результате действий соучастников был нанесен ущерб ОАО «Газпром газораспределение», дочернему обществу ПАО «Газпром», в размере не менее 21 млн руб.», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что с Шульги и Коваля уже взята подписка о невыезде. В отношении Маханек решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения. В то же время СК проводит проверку информации о совершении соучастниками других аналогичных преступлений.