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Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Владимир Корнилов уже вышел из политсовета партии и планирует сложить депутатские полномочия
Владимир Корнилов (Фото: Юлия Базай / admpereslavl.ru)

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.

По словам последнего, в настоящее время Корнилов находится в следственном отделе ОВД.

Глава фракции партии «Единая Россия» в Переславль-Залесской городской думе (Ярославская область) Владимир Корнилов подозревается в убийстве, подтвердили РБК в администрации городского округа города Переславля-Залесского.

«Он буквально еще вчера написал заявление о выходе из фракции. Сегодня у нас состоится внеочередное заседание городской думы, на котором будет рассматриваться вопрос о сложении им полномочий депутата, потому что об этом он заявление также написал. Подробностей у нас нет, потому что Следственный комитет подробностей не дает. Вчера вечером нам говорили, что обвинение еще не предъявлено», — заявили в администрации.

О задержании Корнилова сообщило и издание 76.ru. По его информации, дело связано с убийством в Переславле-Залесском водителя такси в минувшие выходные.

Издание со ссылкой на депутата от «Единой России» Сергея Царева также сообщает о том, что Корнилов написал заявление о выходе из фракции и политсовета «Единой России».

«Ярновости» также сообщают о том, что Корнилов был задержан накануне. По данным источника издания, он подозревается в том, что в нетрезвом состоянии убил таксиста, а затем попытался избавиться от следов преступления и поджег автомобиль, в котором был труп.

В Переславль-Залесской гордуме попросили РБК перезвонить позднее. «Не комментируем пока информацию», — заявили РБК в следственном управлении СК России по Ярославской области на вопрос о задержании Корнилова.

Авторы: Артем Филипенок, Александра Юшкявичюте, Екатерина Костина
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