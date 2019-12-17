Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Владимир Корнилов уже вышел из политсовета партии и планирует сложить депутатские полномочия

Владимир Корнилов (Фото: Юлия Базай / admpereslavl.ru)

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.

По словам последнего, в настоящее время Корнилов находится в следственном отделе ОВД.

Глава фракции партии «Единая Россия» в Переславль-Залесской городской думе (Ярославская область) Владимир Корнилов подозревается в убийстве, подтвердили РБК в администрации городского округа города Переславля-Залесского.

«Он буквально еще вчера написал заявление о выходе из фракции. Сегодня у нас состоится внеочередное заседание городской думы, на котором будет рассматриваться вопрос о сложении им полномочий депутата, потому что об этом он заявление также написал. Подробностей у нас нет, потому что Следственный комитет подробностей не дает. Вчера вечером нам говорили, что обвинение еще не предъявлено», — заявили в администрации.

О задержании Корнилова сообщило и издание 76.ru. По его информации, дело связано с убийством в Переславле-Залесском водителя такси в минувшие выходные.